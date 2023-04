Frau bringt nach Herztransplantationt zur Welt

Marija (24) ist ein starkes Beispiel dafür, wie viel Power eine Frau haben kann, die mit Entschlossenheit ihren Traum verfolgt. Schon als kleines Mädchen wollte sie Mutter werden und ein neues Leben auf die Welt bringen.



Doch Marija wurde mit einem transplantierten Herzen geboren und kämpfte hart, um ihren Wunsch zu erfüllen, einen gesunden Jungen zur Welt zu bringen. Obwohl die Ärzte sie davor warnten, setzte sie alles daran, ihren Traum zu verwirklichen. Nun ist sie eine der zwei Frauen in Kroatien, die trotz Herztransplantation ein Kind zur Welt brachten.

„Alles begann 2013 mit Halsschmerzen“

Marija erzählt, wie sie bemerkt hatte, dass etwas mit ihrer Gesundheit nicht stimmte: „Alles begann 2013 mit Halsschmerzen. Dann kam ein Virus namens Streptokokken, der meine Lungen und mein Herz befallen hatte. Ich wurde ein Jahr im Krankenhaus „KBC Split“ behandelt, als sie sahen, dass sich mein Zustand immer weiter verschlechterte und sie mich nach Zagreb schickten. Dort sagten sie mir sofort, dass ich auf die dringende Transplantationsliste musste, und am 6.6.2014 kam das Herz aus Österreich.“

Der starke Wunsch, Mutter zu werden, ist zum Teil darauf zurückzuführen, wie sie aufgewachsen ist – als Waise.

„Schon als Kind träumte ich davon, mein eigenes Kind, meinen Mann und ein Leben wie andere Frauen zu haben. Aber dann bekam ich diese Diagnose, bei der mir die Ärzte sagten, dass es für mich riskant wäre, Kinder zu bekommen“, erzählt sie.

Als Kind ohne Eltern wollte sie ein Kind bekommen, dem sie all die Liebe geben konnte, die sie selbst nicht hatte. „Das hat mich umgebracht, weil ich ein Kind bin, das keine Eltern hat. Meine Mutter hat mich verlassen, und mein Vater ist verschwunden. Man vermisst diese Liebe immer, weil niemand sie ersetzen kann. Ich hatte Glück – meine Großeltern liebten mich sehr, aber trotzdem fehlte mir immer diese elterliche Liebe.“

Doch Marija gab nicht auf und nachdem sie den richtigen Mann gefunden hatte, der immer für sie da ist und sie unterstützt, bekamen sie ihren Sohn Dragan.

„Er ist eine große Unterstützung in meinem Leben und sorgt sich manchmal mehr um meine Gesundheit als ich selbst. Er ist sehr stolz auf mich und immer für mich da. Er ist ein Geschenk vom Himmel. Und wenn man jemanden trifft, der einen liebt und für einen da ist, hat man keine Angst vor nichts. Am Anfang hatte ich Angst, aber ich glaubte an Gott und betete, und nun ist die größte Freude gekommen – 1670 g und 41 cm, der kleine Dragan“, sagt Marija.