Bosnierin beerdigt Ehemann und heiratet nach einem Jahr einen anderen

Die Bosnierin Mahira Ahmis, die mit ihrer bewegenden Liebesgeschichte das Herz der Region eroberte, wagt einen neuen Anfang. Nur ein Jahr nach dem tragischen Verlust ihres geliebten Ehemannes Esed Ahmis hat sie sich entschieden, erneut den Bund der Ehe einzugehen. Ihre Entscheidung hat in der Gemeinschaft unterschiedliche Meinungen hervorgerufen, doch Mahira bleibt bestrebt, ihre schmerzhafte Vergangenheit hinter sich zu lassen und erneut Liebe und Glück in ihr Leben zu lassen.

Mahira Ahmis hat ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen. Am Sonntag tauschte sie in Sarajevo Ehegelübde mit ihrem neuen Ehemann Saladin Hajdarpasic aus. Dies geschah etwas mehr als ein Jahr nach dem Tod ihres ersten Ehemannes, Esed Ahmis, der 2022 an Multipler Sklerose starb.

Mahira informierte ihre mehr als 12.000 Follower über ihre Ehe mit einem Hochzeitsfoto, auf dem sie mit Saladin posiert. Sie strahlte in einem langärmeligen weißen Hochzeitskleid, das mit Pailletten besetzt und mit zartem Tüll an den Ärmeln versehen war, und trug einen riesigen Schleier aus mehreren Schichten Tüll.

Liebe nur vorgetäuscht?

Viele gratulierten der jungen Mahira zu ihrer Hochzeit und wünschten ihr alles Gute für die Zukunft. Doch wie so oft in solchen Momenten, ließen auch kritische und sogar bösartige Stimmen nicht auf sich warten. Einige ihrer Anhänger zeigten sich besorgt über den kurzen Zeitraum von nur anderthalb Jahren zwischen dem Tod ihres ersten Ehemannes und ihrer neuen Eheschließung. Vor allem in den sozialen Medien aus Bosnien und Herzegowina sind bissige Kommentare zu finden. Es gibt Stimmen, die Mahira unterstellen, ihre Liebe zu Esed nur vorgetäuscht und ihn rasch hinter sich gelassen zu haben.

(FOTO: Printscreen/ Youtube – Mirza Vranj NOVO)

Die Liebesgeschichte von Mahira und Esed Ahmis aus Vogosca berührte die ganze Region. Sie waren ein Symbol für Kampf, Hingabe, Stärke und Emotionen. Ihre Geschichte, obwohl tragisch endend, inspiriert immer noch viele Menschen, alle Schwierigkeiten zu bekämpfen, die das Schicksal ihnen bereitet.