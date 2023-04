Bosnischer Junge ohne Arme wird Schwimmmeister

Ismail Zulfic, ein junger Mann aus Zenica (Bosnien und Herzegowina), beweist, dass es nichts gibt, was ihn daran hindern kann, seine Träume und Ziele zu verfolgen, trotz der Tatsache, dass er ohne Arme geboren wurde.



Trotz seiner Einschränkung lernte Ismail, wie man mit technischen Geräten umgeht, Ski fährt und schwimmt, was ihm zahlreiche Medaillen und Preise einbrachte. In der berühmten Show „Kvadratura kruga“ gewann er insgesamt 39 Medaillen und erobert regelmäßig die Herzen von Menschen jeden Alters.

„Für Ismail gibt es keine Hindernisse oder Grenzen“, sagte Ismet, der Vater dieses kleinen Jungen. Neben unglaublicher Energie mit enormem Mut, unglaublichem Willen und Beharrlichkeit zeichnet den Jungen auch das ständige Lächeln aus.

(Foto: Printscreen/YouTube)

Die Kinder haben ihn als Ihresgleichen akzeptiert, und die Hilfe von Freunden begleitet ihn stets.

„Jeden Tag wurde ihm ein Schüler zugeteilt, um ihm zu helfen. Die Kinder erlebten es als Ehre“, so die Schule.

„Als Eltern wollten wir, dass er für seine Gesundheit schwimmt, nicht für das, was er heute ist. Allerdings hatten wir am Anfang ein Problem, weil er eine Wasserphobie hatte“, erzählte der Vater.

Der Trainer gab nicht auf. Er fand einen Weg, Ismail in den Pool zu bekommen, und wie er sagte – sobald er reinkam, war es genial. Der Wettbewerb folgte nach nur wenigen Monaten.

„Die Kinder jubelten ihm zu. Ich versteckte mich hinter der Säule und fing an zu weinen“, sagte Trainer Amel Kapo, für den der Erfolg von Ismail von Anfang an ein Traum war.

Danach folgten nur noch Erfolge und Anerkennungen.

„Wenn ich groß bin, möchte ich Schwimmtrainer werden, ich kann alles“, sagte dieser kleine Junge aus Zenica in der Sendung.

Er hat nur einen Wunsch

Seine Mutter Emina erzählte dem Medium Avaz.ba einmal, wie es war, als der kleine Ismail geboren wurde: „Ich hatte nicht einmal die Kraft zu sprechen, und wurde mit Fragen bombardiert. Ich merkte, dass etwas passierte. Ich drehte mich aus Versehen um und als ich sah, dass sie mein Kind badeten und seine Beine hielten, weil es keine Hände hatte, bekam ich einen Schock“, sagte Emina damals.

Heute sagen diese stolzen Eltern, dass es nicht immer einfach war.

„Er bat mich und meinen Mann, ihm unsere Arme zu geben, damit er sehen konnte, wie es aussieht, wenn man Arme hat. Das waren die schwierigsten Momente in unserem Leben, als er uns fragte, ob seine Arme jemals nachwachsen würden oder als er uns bat, ihm unsere Arme zu geben, damit er uns auch umarmen könnte“, sagte sie bei dieser Gelegenheit.

(FOTO: Screenshot/ YouTube, RTS KVADRATURA KRUGA)

Heute konkurriert Ismail mit den Älteren, und als er kürzlich den Moderator von „Face HD TV“ fragte, ob er irgendwelche Wünsche habe, antwortete er schlicht: „Dass ich Arme habe.“

Die Akzeptanz und Integration von Ismail in die Gesellschaft war jedoch nicht immer einfach, da viele Kindergärten ihn ablehnten. Trotzdem gab Ismail nicht auf und kämpfte unermüdlich, um seine Träume zu realisieren.

Sein unbändiger Wille und seine unglaubliche Ausdauer haben ihn zu einem Vorbild für jeden gemacht, der sein Leben in vollen Zügen leben möchte. Unabhängig von seinen Einschränkungen hat Ismail bewiesen, dass sich das „Unmögliche“ immer in „Mögliches“ transformieren lässt.