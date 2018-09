Bosnischer Junge von Soldaten gerettet – Erstes Wiedersehen nach 20 Jahren

Bei einem tragischen Unfall in der bosnischen Nachkriegszeit wurde der damals 14-jährige Asmir Ramic schwer verletzt. Der kanadische Soldat John McDougall kam ihm zu Hilfe und rettete ihm das Leben.

Damals hatte Ramic auf dem Dach eines Zuges gespielt und war aus Versehen mit einer der Stromleitungen in Kontakt gekommen. Mit Verbrennungen dritten Grades fiel er auf den Boden und wurde später von Mc Dougall gefunden und versorgt. Der Soldat hat nicht damit gerechnet, dass der Verletzte wieder gesund werden würde aber nach monatelanger Erholung kam er langsam wieder auf die Beine. Der junge Bosnier war der einzige Überlebende seiner Familie, und somit auf die Hilfe des Soldaten angewiesen.

Vor 6 Jahren gab es dann eine erste Kontaktaufnahme über Facebook. Mc Dougall erhielt eine Freundschaftsanfrage von Ramic und seitdem hatten sie regelmäßig Kontakt. Jetzt, nach über 20 Jahren, haben sie es endlich geschafft in London ein großes, emotionales Wiedersehen zu organisieren.

Ramic, heute ein Familienvater und erfolgreicher Mitarbeiter der Vereinten Nationen und Lehrer, wird dem britischen Soldat für immer dankbar sein.

My amazing reunion with my dear friend and little brother Asmir. #livessaved #love #21years The story behind the pictures: https://t.co/hBYoaaPQaW pic.twitter.com/mRnjlczmLJ

— John McDougall (@milmedicPA) 20. Juni 2018