Bosnischer Mörder Nermin wird an unbekanntem Ort beerdigt

Die Kontroverse um die Beerdigung von Nermin Sulejmanovic, dem Mann, der seine Ehefrau Nizama Hecimovic tötete und das Verbrechen auf Instagram übertrug, hält an. Trotz Spekulationen, dass er heimlich in Bosnien und Herzegowina begraben wurde, bestätigt ein Beamter aus dem Gedenkzentrum in Tuzla, dass Sulejmanovic noch nicht begraben wurde.

Am 11. August schockierte ein grausames Verbrechen die Öffentlichkeit: Nermin Sulejmanovic tötete seine Ehefrau Nizama Hecimovic und übertrug das Verbrechen live auf Instagram. Nach dem Mord an seiner Frau tötete Sulejmanovic einen Vater und Sohn, türkische Staatsbürger, und verletzte zwei weitere Personen. Nach stundenlangem Amoklauf wurde Sulejmanovic von der Polizei umzingelt und richtete sich selbst.

Körper nicht abgeholt

Die Beerdigung von Sulejmanovic ist nun Gegenstand einer Kontroverse. „Sulejmanovic wurde noch nicht begraben, weil sich niemand nach 19 Tagen gemeldet hat, um seinen Körper abzuholen. Deshalb wurde entschieden, dass er auf Kosten der Gemeinde Gradacac begraben wird, aber wir können Ihnen noch nicht den genauen Ort sagen, an dem er begraben wird. Ob das in Tuzla, Sarajevo oder irgendwo anders sein wird, ist noch nicht entschieden, aber das wird bald geschehen“, sagte ein Beamter aus dem Gedenkzentrum in Tuzla.

Die Frage der Beerdigung ist kompliziert, da es in Gradacac keinen städtischen Friedhof gibt und jede islamische Gemeinschaft ihren eigenen hat. Sulejmanovic war jedoch kein Mitglied einer solchen Gemeinschaft. „Der Vater will ihn nicht abholen. Nermin hat eine Tante, die 15 Kilometer von Gradacac entfernt lebt, aber auch sie hat sich nicht gemeldet“, erklärte ein Gesprächspartner.

Viele Fragen

Das Verbrechen hat eine Debatte über das Vorgehen der Polizei, der Staatsanwaltschaft und des Gerichts ausgelöst, da niemand etwas unternommen hatte, um den Mord zu verhindern.

Derzeit wird Sulejmanovics Telefon untersucht, um Antworten auf viele Fragen zu geben und zu enthüllen, mit welchen Richtern und Polizisten er gesprochen hat und wer ihm sagte, wo sich Nizama versteckte.