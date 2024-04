Bosnisches Wunderkind Ismail Barlov erobert Schwimm-EM

An der Spitze der paralympischen Schwimmwelt hat sich ein junges bosnisches Talent fest etabliert. Ismail Barlov, der 13-jährige bosnische Schwimmer, hat bei den Europameisterschaften auf Madeira im Finale über 150 Meter Lagen mit einer Zeit von 3:34.73 den beeindruckenden sechsten Platz erreicht. Dieser Erfolg folgt auf seinen historischen Triumph, bei dem er am ersten Tag des Wettbewerbs Gold im 50-Meter-Brustschwimmen holte.

Stolzer Trainer

„Pass auf, was du träumst, vielleicht wird es irgendwann wahr, ist ein Satz, den wir oft hören und während des Trainings wiederholen, und heute Abend dachten wir alle zuerst daran, als unser brillanter Ismail Barlov zum Dach Europas gelangte. Der Traum eines Jungen, eines Teams, einer Sportfamilie hat sich erfüllt… Es ist schwer, den ganzen Stolz und die Freude in diesem Moment angemessen auszudrücken. Ismail Barlov ist auf dem Dach Europas, er hat Geschichte im Sport von Bosnien und Herzegowina geschrieben, und wir danken ihm für die Glücksmomente, die er uns beschert hat“, sagte Amel Kapo, Trainer der paralympischen Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina, aus Portugal.

Von Rekord zu Rekord

Erinnerungen an diesen Sonntag sind noch frisch, als Barlov mit einer atemberaubenden Leistung von 1:01.15 Europa in Staunen versetzte und sich die Goldmedaille sicherte. Er brach dabei auch seinen persönlichen und den nationalen Rekord von Bosnien und Herzegowina. Damit hat er nicht nur seinen Platz in der Geschichte gesichert, sondern auch die vielversprechenden Aussichten für die anstehenden Paralympischen Spiele in Paris unterstrichen, für die er sich bereits in zwei Disziplinen qualifiziert hat.

Erst der Anfang

„Ich danke allen, die an mich geglaubt haben, die mich unterstützt haben, die mir in all diesen Jahren Kraft gegeben haben. Danke an meine Eltern, Freunde, Lehrer, die zuständigen Ministerien, die Sponsoren Iscos Emilia-Romagna, Otto per Mille Valdese, MonetizeAd, BH Telecom, das Ministerium für Kultur und Sport des Kantons Sarajevo, die Stadt Sarajevo, das Föderale Ministerium für Kultur und Sport, das paralympische Komitee von Bosnien und Herzegowina, aber meinen größten Dank schulde ich meinen Trainern und meinem Schwimmverein SPID. Ich habe Träume verwirklicht, aber das ist erst der Anfang. Das Beste kommt noch“, sagte Ismail Barlov aus Portugal.

Die Flagge hochhalten

Die Europameisterschaft, die vom 21. bis 27. April auf der malerischen Insel Madeira stattfindet, sieht auch die Teilnahme von Ismail Zulfic, der sich im 50-Meter-Schmetterling beweisen will. Barlov wird seine Vielseitigkeit erneut unter Beweis stellen, indem er zusätzlich im 50-Meter-Rückenschwimmen antritt.

Die Leistungen dieser jungen Athleten bringen nicht nur Stolz nach Bosnien und Herzegowina, sondern inspirieren auch eine ganze Generation, gegen die Widrigkeiten anzukämpfen und Großes zu erreichen. Ihr Kampfgeist und ihre Hingabe sind strahlende Beispiele dafür, was mit Entschlossenheit und harter Arbeit erreicht werden kann.