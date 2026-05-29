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Feuerwehreinsatz

Brand neben Restaurant Galaxie: Großer Feuerwehreinsatz in der Märzstraße (VIDEOS)

Brand neben Restaurant Galaxie: Großer Feuerwehreinsatz in der Märzstraße (VIDEOS)
(FOTO: Leserreporter)
1 Min. Lesezeit |

Am Freitagmorgen kam es in der Märzstraße 1 zu einem Feuerwehreinsatz. Gegen 9 Uhr brach in einem Müllraum direkt neben dem Restaurant Galaxie ein Brand aus. Kenan Schaffhausen-Jusić, Geschäftsführer des Lokals, reagierte schnell und verständigte sofort die Feuerwehr.

In der Märzstraße 1 in Wien ist es am Freitag gegen 9 Uhr zu einem Brand in einem Müllraum gekommen. Der Brand ereignete sich direkt neben dem Restaurant Galaxie. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr alarmiert, die mit einem größeren Einsatz anrückte.

Eine wichtige Rolle spielte dabei Kenan Schaffhausen-Jusić, der Geschäftsführer des Restaurants Galaxie. Er bemerkte den Brand, setzte umgehend den Notruf ab und verständigte damit die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr traf kurz darauf am Einsatzort ein und begann mit den Löscharbeiten im Bereich des Müllraums. Der Vorfall sorgte in der Umgebung für Aufsehen, da sich der Brand in einem dicht verbauten Wohn- und Geschäftsbereich ereignete.

Ob Personen verletzt wurden und wodurch das Feuer ausgelöst wurde, war zunächst nicht bekannt. Die genaue Brandursache muss nun geklärt werden.

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