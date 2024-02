Braut blamiert sich: Hochzeit platzt wegen Geldforderungen

Eine Braut aus Kanada sagte ihre Hochzeit ab, nachdem ihre Gäste sich geweigert hatten, eine exorbitante Summe zur Finanzierung ihrer „exklusiven“ Feier beizusteuern. Die Entscheidung, die Hochzeit abzusagen, wurde von der Braut in einer scharf formulierten E-Mail an ihre Gäste mitgeteilt, in der sie ihnen die Schuld an der Situation gab.

Die Braut namens Susan hatte von jedem ihrer Gäste statt eines Geschenks, 1.500 kanadische Dollar (etwa 1000 Euro) verlangt. Als die meisten Gäste sich weigerten, diesen hohen Betrag zu zahlen, entschied sie sich, die gesamte Hochzeit abzusagen. In der E-Mail, die ursprünglich in einem Facebook-Post von 2019 geteilt und später auf sozialen Medien wie Mumsnet und X (ehemals Twitter) erneut gepostet wurde, schrieb Susan: „Liebe Freunde, es ist mit großer Traurigkeit, dass ich die Absage der Hochzeit ankündige. Ich entschuldige mich dafür, dass ich nur vier Tage im Voraus absage. Leider haben [Verlobter] und ich uns aufgrund einiger jüngster und unüberwindbarer Probleme getrennt.“

Braut gibt Gästen die Schuld

Susan machte ihre Gäste für die Absage verantwortlich und schrieb: „Ich habe speziell, ich meine speziell, um Geldgeschenke gebeten. Wie könnten wir die Hochzeit haben, von der wir geträumt haben, ohne ordentliche Finanzierung? Wir haben so viel geopfert und von jedem Gast nur etwa 1.500 Dollar verlangt. Meine Trauzeugin hat 5.000 Dollar zugesagt, zusammen mit ihren Planungsdiensten. Wir haben uns tränenreich bedankt und angenommen. Die Familie meines Ex hat angeboten, 3.000 Dollar beizusteuern. Unsere Bitte um 1.500 Dollar für alle anderen Gäste war also nicht verdammt außergewöhnlich. Nach dem Versand der Einladungen haben nur acht Gäste mit ihrem Scheck über 1.500 Dollar zugesagt. Wir waren verdammt wütend.“

Trennung

Um die finanzielle Lücke zu schließen, schlug Susans Verlobter vor, dass sie stattdessen eine günstige und fröhliche Hochzeit in Las Vegas haben könnten. Doch sie „lachte ihm ins Gesicht“ bei dieser Idee. Die finanzielle Unterstützung, die sie von ihrer Trauzeugin und der Familie des Bräutigams erhalten hatte, wurde zurückgezogen, was das Paar ohne Geld für ihren großen Tag zurückließ. Schließlich entschied sogar ihr Verlobter, dass genug genug ist und nannte sie, wie sie entdeckte, eine „eingebildete Schlampe“.

Um die Kontroverse zu krönen, erzählte sie allen, dass sie die Monate Oktober und November „beim Rucksackreisen in Südamerika“ verbringen würde. Die Reaktionen auf die Entscheidung und das Verhalten der Braut waren sowohl von ihren Gästen als auch in den sozialen Medien überwiegend negativ.