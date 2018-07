Braut lädt Ex zur Hochzeit ein – seine Antwort begeistert Tausende!

Dass nicht jede Beziehung in Hass und Vermeidung enden muss, bewies nun das Ex-Pärchen Hayley Stamper und Thomas Hoefener. Sie lud ihn nämlich zu ihrer Hochzeit ein, und er reagierte überraschend…

Lesen Sie auch: Herzegowinische Romanze: Hochzeit trotz turbulenter Liebesgeschichte (VIDEO) Diese Liebesgeschichte aus Bosnien-Herzegowina hat Wellen geschlagen. Ein Paar zeigt, wie wenig man für echtes Glück braucht. Das Brautpaar Ante und Valentina Bošnjak strahlen auf ihren Hochzeitsbildern. Es scheint so, als ob das Paar unbeschwert in die Kamera lächeln würde. Ihre…

Trennungen enden bekanntlich schmerzhaft oder zumindest unangenehm – nur die wenigsten bleiben danach noch befreundet. Nicht so aber Hayley und Thomas. Die 21-Jährige lud ihren Ex kurzerhand zu ihrer Hochzeit ein, und er antwortete auf besonders entzückende Weise.

So bestätigte er nicht nur sein Kommen, sondern gab auch noch einen besonders passenden Musikwunsch an. Nämlich den Countrysong „I loved her first“ (Ich habe sie zuerst geliebt). Hayley postete seine Antwort daraufhin auf einer Social Media Plattform, und tausende User reagierten darauf. Manche positiv und andere wiederrum kritisch.

So wurde die junge Braut unter anderem sogar dafür beschimpft, ihren Ex-Partner zur Hochzeit eingeladen zu haben. In einem Tweet stellte sie aber klar, dass die Trennung der beiden bereits über fünf Jahre her sei, und ihr Ex inzwischen sogar mit ihrem neuen Partner befreundet ist. „Nicht jede Beziehung muss dramatisch enden“, so Hayley.