Braut ohne weibliche Freunde macht Shooting mit ihren Kumpels! (GALERIE)

In der Regel steht einer Braut am Tag ihrer Hochzeit ein Kreis treuer Brautjungfern zur Seite, der sich aus ihren engsten Freundinnen formiert. Doch was macht eine Frau, die einfach keine weiblichen Freunde hat? Das zeigte nun eine 24-jährige Brasilianerin und landete damit einen Internet-Hit.

Die IT-Spezialistin Rebeca Abrentes aus Brasilien träumte schon immer von einem Hochzeitsshooting zusammen mit ihren Freundinnen, doch die Dinge entwickelten sich in eine andere Richtung. Die 24-Jährige zählt einfach zu jenen Frauen, die sich besser mit Männern als mit Frauen verstehen.

Als dann der große Tag kam, beschloss sie kurzerhand ihr Hochzeitsshooting einfach mit ihren männlichen Kumpels zu führen und stellte die Bilder davon anschließend auf Facebook. Die Schnappschüsse gingen anschließend um die Welt.

In pinken Satin-Morgenmänteln posierten Rebecas Freunde zusammen mit ihr vor der Kamera. Unzählige lustige Szenen wurde im Rahmen des Photoshootings aufgenommen. Sie tranken Champagner, rasierten sich die Beine, bewunderten das Hochzeitskleid und halfen der Braut beim Schminken.

Wie lustig all das mit männlichen Protagonisten aussieht, könnt ihr euch bestimmt vorstellen