Britney Spears überrascht mit Adoptions-Ankündigung

Britney Spears sorgt mit einem Instagram-Beitrag erneut für Aufsehen in der Medienwelt. Die 43-jährige Sängerin verkündete in einem ihrer charakteristischen Tanzvideos überraschend: „Ich habe ein wunderschönes kleines Mädchen adoptiert! Ihr Name ist Lennon London Spears.“

Dazu postete sie, wie für sie typisch, eine Reihe verspielter Emojis. In dem Video, das die Künstlerin bauchfrei und energiegeladen tanzend zeigt, fügte sie hinzu, das Mädchen trage ein Kleid mit der Aufschrift: „Ich bin neu hier, also hör auf, Mist zu erzählen, Amerika.“

Die Ankündigung kommt nicht völlig überraschend. Bereits im Jänner hatte die Popsängerin öffentlich erklärt, dass sie „ernsthaft über eine Adoption nachdenke“. Seither halten sich hartnäckige Gerüchte. Aufmerksame Fans wollen in einem früheren Video sogar eine Babyschale im Hintergrund entdeckt haben – für manche ein vermeintlicher Beweis.

Rätselhafte Botschaften

Die Situation bleibt jedoch undurchsichtig, da Spears‘ Social-Media-Auftritte generell schwer zu interpretieren sind. Seit dem Ende ihrer Vormundschaft 2021 erscheinen ihre Beiträge oft emotional aufgeladen und wenig zusammenhängend – eine Mischung aus poetischen Texten, rätselhaften Andeutungen und auffälligen Tanzeinlagen. Ob es sich bei „Lennon London Spears“ tatsächlich um ein Kind, ein Symbol oder möglicherweise eine Puppe handelt, bleibt vorerst ungeklärt. Eine offizielle Stellungnahme der Künstlerin oder ihres Umfelds steht noch aus.

Fans spekulieren

Wie bei fast allen ihren Beiträgen hat Spears die Kommentarfunktion deaktiviert. Die Diskussion verlagert sich daher auf andere Plattformen wie X und Reddit, wo die Meinungen auseinandergehen. Ein Teil der Fangemeinde glaubt an eine tatsächliche Adoption, zumal die Sängerin Anfang des Jahres den Wunsch nach einem Mädchen geäußert hatte. Andere vermuten hinter der Ankündigung eher ein neues Haustier oder eine sogenannte Reborn-Puppe – lebensecht gestaltete Babypuppen, die manchmal zur emotionalen Verarbeitung eingesetzt werden. Nicht wenige Fans äußern auch Bedenken hinsichtlich Britneys emotionaler Verfassung und ihrer Eignung für die Verantwortung eines Kindes.

Nur ein Scherz

Nach Recherchen mehrerer Medien hat sich inzwischen herausgestellt, dass es sich bei Britneys Adoptionsverkündung lediglich um einen Scherz handelt. Aus dem engeren Umfeld der Sängerin wurde bestätigt, dass kein Kind adoptiert wurde und auch keine Adoptionsverfahren im Gang sind. Weder eine Reborn-Puppe noch ein neues Haustier namens Lennon London sind Teil von Spears‘ Leben. Der Post auf Instagram war schlicht ein weiterer humorvoller Beitrag ohne realen Hintergrund, wie sowohl Elle als auch Hindustan Times übereinstimmend berichten.

Ihre Autobiografie ist vergangene Woche weltweit in 17 Sprachen erschienen und dürfte sich zu einem Bestseller entwickeln.