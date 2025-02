Brutaler Handtaschenraub: 24-Jährige erlitt Bauchstich

In den frühen Morgenstunden des Samstags wurde in Wien-Mariahilf eine 24-jährige Frau Opfer eines Messerangriffs. Der Vorfall ereignete sich gegen 4.00 Uhr in der Webgasse.

Der Tathergang

Die 24-Jährige war auf dem Heimweg, als sie von dem Angreifer überrascht wurde. Der bislang unbekannte Täter versuchte, der Frau ihre Handtasche zu entwenden und griff sie dabei mit einem Messer an. Bei dem Versuch, sich zu wehren, kam es zu einer Messerattacke, woraufhin die Frau verletzt auf dem Gehsteig liegenblieb. Ein Passant fand die verletzte Frau und verständigte umgehend die Polizei. Trotz ihrer Verletzungen war die Frau ansprechbar und konnte noch vor ihrer Überstellung ins Krankenhaus erste Angaben zum Tatverlauf machen.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem flüchtigen Täter. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Personen, die den mutmaßlichen Täter vor, während oder nach der Tat gesehen haben, sollen sich mit Hinweisen – auch anonym – an die Außenstelle Mitte des Landeskriminalamts Wien wenden. Die Kontaktaufnahme ist unter der Telefonnummer 01-31310-43800 möglich. Die Ermittler hoffen auf Hinweise, die zur Aufklärung des Falls beitragen können.