Biberfamilie sparte dem Staat 1,2 Millionen Euro

Rund 50 Kilometer südwestlich von Prag liegt der Landschaftsschutzpark Brdy. Hier gibt es einen bemerkenswerten „natürlichen“ Eingriff in die Natur.

Eine Biberfamilie hat es übernommen, den Fluss Klabava in seinen natürlichen Lauf zurückzuführen. Dieser floß bisher durch einen künstlichen Kanal.

Ein Damm als unvorhergesehene Lösung

Über Jahre hinweg rangen Naturschützer, lokale Behörden, Forstbetriebe und Wasserwirtschaftler darum, wie der natürliche Verlauf der Klabava am besten wiederhergestellt werden könnte. Genehmigungen, wasserrechtliche Bestimmungen und Finanzierung standen im Mittelpunkt der jahrelangen Diskussionen. Nun hat es die Natur selbst in Form eines Biberpaars mit zwei Generationen ihrer Nachkommen in die Hand genommen. Durch den Bau eines Damms wurde der Fluss umgeleitet, woraufhin ein neuer Sumpfbereich entstand.

Lesen Sie auch: Navi-Panne: Mann muss aus Krokodil-Fluss gerettet werden (VIDEO) Nach einer verheerenden Fehlleitung durch sein Navigationsgerät verbrachte er 15 Stunden inmitten eines Krokodil-gefüllten Flusses.

„Spanferkel“ entkommt und flieht in Fluss (VIDEO) In Kroatien entkommt ein Spanferkel dem Bratrost und wird zur TikTok-Sensation. Die humorvolle Szene sorgt für Lacher.

Gift im Wienfluss: Chemikalien vernichten Fischbestände Momentan vernichten Chemikalien die Fischbestände im Wienfluss. Das Ausmaß der Schäden und die Dauer der Erholung sind ungewiss.

Staat spart sich Geld

Bohumil Fišer, Leiter des Landschaftsschutzparks, äußerte sich gegenüber der Agentur CTK zu den unkonventionellen Baumeistern. Der spontane Eingriff der Biber spart dem tschechischen Staat geschätzte 1,2 Millionen Euro – ein Budget, das ursprünglich für die Renaturierung geplant war. „Ein Biber kann in einer Nacht erreichen, wozu Menschen mit schwerem Gerät eine ganze Woche benötigen“, sagte Fišer im tschechischen Fernsehen CT.