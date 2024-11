Bub in Wien getötet: Mutter unter Verdacht, psychische Erkrankung möglich

In Wien-Favoriten wurde ein vierjähriger Junge tot in seiner Wohnung entdeckt, die Mutter steht unter Verdacht, ihn getötet zu haben. Die Polizei untersucht mögliche psychische Ursachen für die Tat.

Ein vierjähriger Junge wurde am Sonntagmorgen tot in einer Wohnung in Favoriten entdeckt. Der Bub wurde laut ersten Untersuchungen durch Schnitte und Stiche getötet. Die Polizei verdächtigt die Mutter des Kindes der Tat, und der Hintergrund könnte möglicherweise eine psychische Erkrankung der 29-jährigen Frau sein.

Details zum Vorfall

Die Polizei fand den Jungen um 7.30 Uhr leblos in der Wohnung der Familie. Die Tatwaffe, ein Messer, konnte sichergestellt werden. Vor Ort trafen die Beamten auf den Vater des Kindes, der den Notruf abgesetzt hatte, sowie auf die Mutter, die ebenfalls Verletzungen aufwies. Die Frau, eine türkische Staatsbürgerin, wurde festgenommen und ins Krankenhaus gebracht, da sie medizinischer Versorgung bedurfte. Ihr Zustand ist stabil und es besteht keine Lebensgefahr.

Lesen Sie auch: Leichen von drei Kindern gefunden - Fahndung nach Mutter Die Leichen von drei Kindern wurden in einem Haus entdeckt. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die flüchtige Mutter.

Mutter hat Tochter noch nie die Haare gewaschen! Eine Mutter löst auf TikTok eine Debatte aus, indem sie berichtet, dass sie ihrer Tochter noch nie die Haare mit Shampoo gewaschen hat.

60 Prozent der Kindergartenkinder haben andere Muttersprache Die Wiener FPÖ schlägt vor, Sprachtests für dreijährige Kinder einzuführen, um Bildungsprobleme anzugehen.

Ermittlungen

Das Landeskriminalamt Wien leitet die laufenden Ermittlungen. Bisher konnte die Mutter noch nicht vernommen werden, da sie bis Montagvormittag weiterhin im Krankenhaus behandelt wurde. Der mögliche Hintergrund der Tat, eine psychische Erkrankung der Mutter, ist Gegenstand der Ermittlungen.