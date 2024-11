1,5 Milliarden Dollar: Ukraine baut ein neues Luxus-Skigebiet (VIDEO)

Das ukrainische Kraftstoffunternehmen OKKO hat kürzlich mit dem Bau eines neuen ganzjährigen Erholungsgebietes in der Westukraine begonnen. Das GORO Mountain Resort entsteht in der Nähe der Dörfer Volosianka und Verkhnia Rozhanka am Fuße des Vysokyi Verkh Gebirgszugs und verspricht, sowohl für Skifahrer als auch Naturliebhaber ein attraktives Reiseziel zu werden.

Umfangreiches Bauprojekt

Auf einer beeindruckenden Fläche von fast 1200 Hektar wird das Resort entwickelt. Von dieser Fläche sind 360 Hektar speziell für Berg- und Skiinfrastruktur vorgesehen. Während darüber hinaus mehr als 800 Hektar für Hotels, Handels- und Freizeiteinrichtungen reserviert sind. OKKO plant, in den nächsten 15 Jahren 41 Pisten mit einer Gesamtlänge von 75 Kilometern zu errichten. Zusätzlich wird eine Beschneiungsfläche von 342 Hektar geschaffen. Ergänzt wird die Infrastruktur durch zwei moderne Gondelbahnen, 11 Sessellifte sowie zusätzliche Skilifte. Besonderheiten sind die längste geplante Gondelbahn der Ukraine mit 2,8 Kilometern Länge und die längste Skipiste des Landes mit 3,8 Kilometern.

Förderung des Tourismus

Die gesamten Investitionen für dieses Projekt werden auf etwa 1,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. OKKO selbst plant, 500 Millionen US-Dollar aus eigenen Mitteln und Krediten beizusteuern. Während die übrigen finanziellen Mittel in Höhe von einer Milliarde US-Dollar von Investoren eingeworben werden sollen. Vasyl Danyliak, CEO der OKKO Group, unterstreicht die strategische Bedeutung des Vorhabens: „Dies sind Investitionen in den wirtschaftlichen Aufschwung und die Zukunft der Ukraine. Trotz der Herausforderungen des Krieges sehen wir Potenzial und verstehen die Bedeutung solcher Projekte für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Region Lviv.“

Die erste Phase der Bauarbeiten hat begonnen und soll bis zum Winter 2028/29 abgeschlossen sein. In dieser ersten Phase werden ein Willkommenszentrum und die unteren Stationen der Gondelbahn errichtet. Zudem sind der Bau von zehn Pisten inklusive Beschneiungsanlagen und zwei modernen Sesselliften geplant. Fünf Hotelkomplexe mit insgesamt mehr als 1.100 Zimmern sowie eine umfassende Freizeitinfrastruktur mit SPA, Schwimmbädern und Restaurants werden ebenfalls Teil dieser Phase sein.