BYD kündigt Batterie-Revolution für 2025 an

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD hat für 2025 die Einführung seiner neuen Blade-Batterien auf dem europäischen Markt angekündigt.

Diese Batterien, die sich seit 2020 in der Entwicklung befinden, versprechen eine verbesserte Sicherheit, gesteigerte Effizienz sowie eine verlängerte Reichweite und Lebensdauer der Fahrzeuge. Die Blade-Batterien nutzen die Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie und zeichnen sich laut BYD durch ihre Nicht-Entflammbarkeit und zusätzliche Vorteile aus, die die Gesamtleistung der Elektroautos optimieren sollen.

Entwicklung und Vorteile der Blade-Batterien

Cao Shuang, General Manager von BYD Central Asia, hebt die signifikanten Fortschritte der neuen Batteriegeneration hervor. Die neue Generation „wird die Reichweite unserer Fahrzeuge erhöhen und auch den Lebenszyklus der Batterie selbst verlängern“, äußerte sich Shuang im chinesischen Staatsmedium „CGTN“.

Marktperspektiven in Europa

Die strategische Einführung der Blade-Batterien könnte BYD dabei helfen, seine Stellung im europäischen Markt weiter auszubauen. In den vergangenen Jahren hat der chinesische Hersteller bereits an Präsenz gewonnen und sich zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für etablierte europäische Hersteller wie Volkswagen und Co. entwickelt. Shuang erwartet optimistisch, dass die Einführung der innovativen Batterie-Technologie dem Marktanteil von BYD in Europa einen weiteren Schub geben wird.