Cevapcici VS Tavce Gravce: Geteilte Diskussion um Karte von Terrible Maps

Die Speisekarte bietet einen faszinierenden Einblick in die kulinarischen Vorlieben der verschiedenen europäischen Länder und hebt insbesondere die Gerichte des Balkans hervor.

Beginnend in Serbien, zeigt die Karte, dass das beliebteste Gericht Pljeskavica ist, ein traditionelles Fleischgericht, das oft als serbischer Burger bezeichnet wird. Weiter südlich, in Bosnien und Herzegowina, steht Cevapi, eine Art gegrillte Fleischröllchen, an der Spitze der Beliebtheitsskala.

In Kroatien ist das beliebteste Gericht Fleisch aus der Tiblica, eine traditionelle Art der Fleischkonservierung. In Slowenien hingegen bevorzugen die Menschen Schinken, während in Mazedonien Tavce Gravce, ein traditionelles Bohnengericht, am beliebtesten ist.

Die Veröffentlichung der Karte hat eine hitzige Diskussion unter den Nutzern ausgelöst, wobei die Meinungen darüber, ob die aufgeführten Gerichte tatsächlich die beliebtesten in den jeweiligen Ländern sind, stark auseinandergehen.