Cevapi auf Platz 5 der besten Hackfleischgerichte der Welt

Die weltberühmte Website TasteAtlas, die „Enzyklopädie des Geschmacks“ und der Reiseführer für Feinschmecker, erstellte eine Liste der besten Hackfleischgerichte, die bosnischen Cevapi standen erwartungsgemäß ganz oben.

Das Publikum bestimmte die Plätze auf der Liste mit seiner Stimme, und im Wettbewerb der 50 besten Hackfleischgerichte belegten so die Cevapi einen hohen fünften Platz.

„Trotz ihres eindeutig türkischen Ursprungs sind bosnische Cevapi ein wichtiges Kriterium des bosnischen Nationalstolzes und ein beliebtes Gericht des Landes. Diese kleinen, handgerollten Stücke aus Hackfleisch werden meist aus Rinderhackfleisch oder einer Mischung aus Rindfleisch und anderem Fleisch hergestellt und mit verschiedenen Gewürzen wie Knoblauch, Salz, Pfeffer sowie rotem Pfeffer gewürzt”, so die Beschreibung zu diesem Gericht.

Weiters wird angegeben, dass es mit Fladenbrot serviert und mit Zwiebeln, Joghurt und Kajmak abgerundet wird.

An erster Stelle steht der indische “Keema”, an zweiter der weltberühmte amerikanische Burger. An vierter Stelle steht die türkische Sarma und an achter Stelle die Pljeskavica aus Serbien.

Lesen Sie auch: TOP 10 der besten Arbeitgeber der Welt Die Große Resignation - eine Flutwelle von Menschen, die freiwillig ihre Jobs kündigen, zeigt keine Anzeichen dafür abzunehmen.

Größte Pljeskavica der Welt: Serben brechen Weltrekord Am Grillfest Rostiljijada in Leskovac, Serbien, wurde eine Pljeskavica mit einem Gewicht von 67 Kilogramm und 200 Gramm hergestellt

Dieser Bosnier hat die stärkste Hand der Welt! Der 63-jährige Taekwondo-Meister Muhamed Kahrimanovic hat mehrere Einträge im Guinness Buch der Rekorde.