China wittert Verschwörung: Geheimdienste sollen Schildkröten als Spione einsetzen

Spionage unter Wasser – und diesmal sollen Fische und Schildkröten die Werkzeuge sein. Peking schlägt Alarm.

Chinas Ministerium für Staatssicherheit hat ausländische Regierungen beschuldigt, mit Sensoren ausgestattete Meerestiere einzusetzen, um an vertrauliche Daten aus chinesischen Gewässern zu gelangen. In einem Beitrag auf sozialen Medien erklärte die Behörde, ausländische Geheimdienste würden „fortlaufend sensible Meeresdaten sammeln und stehlen“. Die Vorwürfe ordnete das Ministerium in ein breiteres Muster systematischer Ausspähung der chinesischen Meeresumgebung ein.

Zu den genannten Methoden zählen laut Ministerium mit Sensoren präparierte Fische und Schildkröten, die Daten zu Wassertemperatur, Salzgehalt und Meeresströmungen erfassen und diese in Echtzeit per Satellit übermitteln sollen. Das Ministerium beschrieb die Vorgänge als Teil einer anhaltenden Ausspähungskampagne, ohne konkrete Staaten als Urheber zu benennen.

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Darüber hinaus gab das Ministerium an, auch Überwachungsbojen mit meteorologischen und hochpräzisen Abhörsensoren, solarbetriebene Wave Glider sowie elektronische Ausrüstung auf Handelsschiffen sichergestellt zu haben. Diese Technik sei in der Lage, Hafenaktivitäten in Echtzeit zu erfassen und so ein flächendeckendes maritimes Überwachungsnetzwerk aufzubauen. Peking stufte die beschriebenen Aktivitäten als ernsthafte Bedrohung für die nationale, militärische und wirtschaftliche Sicherheit des Landes ein, da sie es ausländischen Akteuren ermöglichen könnten, Schwachstellen in der Küstenverteidigung zu identifizieren – einschließlich der Bewegungen von Kriegsschiffen und U-Booten.

Tiere als Spione

Der Einsatz von Meerestieren für militärische Zwecke ist freilich kein Novum. Streitkräfte von Russland bis zu den USA haben Tiere für verschiedenste Aufgaben herangezogen. Die CIA führt auf ihrer Website sogar eine eigene Rubrik über Tiere, die im Laufe der Geschichte als Spione eingesetzt wurden.

In den USA existiert eine sogenannte Kamikaze-Delfin-Einheit, die auf das Aufspüren von Minen trainiert ist und zuletzt im Zusammenhang mit Berichten über die Wiederöffnung der Straße von Hormus während des Krieges im Iran Erwähnung fand. Auch Russland soll über eine Delfin-Einheit verfügt haben, die zum Schutz eines Stützpunkts auf der Krim ausgebildet war, sowie über einen Spionage-Belugawal. Das Tier, das den Namen Hvaldimir trug – abgeleitet von Wladimir Putin – tauchte 2019 unter ungeklärten Umständen vor der norwegischen Küste auf.

Südchinesisches Meer

Peking machte keine Angaben darüber, in welchen Meeresgebieten die beschriebenen Spionageaktivitäten konkret festgestellt worden sein sollen. Im Südchinesischen Meer liefert sich China seit Jahren einen erbitterten Streit mit den Philippinen um Gebietsansprüche. Beide Länder erheben Anspruch auf zahlreiche dieselben Merkmale in den umstrittenen Gewässern, und die Konfrontationen haben sich in der Vergangenheit mehrfach zu gewaltsamen und teils tödlichen Zwischenfällen zugespitzt.

Die Philippinen wiederum beschuldigen China, im Bereich des Jackson-Atolls und des Scarborough-Riffs illegale maritime Forschung zu betreiben. Manila erhob zudem den Vorwurf, China vergiftet bestimmte Gewässer im Südchinesischen Meer mit Cyanid, um das Meeresleben zu vernichten. Peking wies diese Behauptung als Farce zurück.

Anfang des Monats spitzten sich die Spannungen zwischen beiden Ländern erneut zu, als in der Nähe des Scarborough-Riffs ein rätselhaftes schwimmendes Objekt auftauchte. Nach mehr als einer Woche voller Spekulationen meldeten chinesische Staatsmedien, es handle sich um eine schwimmende Forschungseinrichtung unter der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Die Erklärung sollte die Ungewissheit über Zweck und Betreiber des Fahrzeugs beenden.

Noch am selben Tag verhängte China Sanktionen gegen den philippinischen Verteidigungsminister Gilberto Teodoro und untersagte ihm sowie seiner Familie Einreise und jegliche geschäftliche Tätigkeit in China. Als Begründung nannte Peking „unverantwortliche Bemerkungen“ Teodoros über Chinas Souveränität. Der Minister hatte China wiederholt scharf kritisiert, insbesondere wegen seiner Aktivitäten im Südchinesischen Meer, und erklärt, es gebe „überhaupt kein Vertrauen in China, weil ihre Absichten unheilvoll und intransparent sind“.

Ebenfalls zu Beginn des Monats warnte das Five-Eyes-Geheimdienstbündnis – dem das Vereinigte Königreich, die USA, Australien, Kanada und Neuseeland angehören – vor chinesischen Agenten, die sich als Personalvermittler tarnen und über fingierte Stellenangebote an vertrauliche Informationen gelangen sollen. Die Warnung fügte sich in eine umfassendere Debatte über Spionage und Einflussoperationen zwischen China und westlichen Staaten ein.

In dieser Woche beschlagnahmte das FBI die Domains von 13 gefälschten Beratungsunternehmen, die Stellenanzeigen geschaltet hatten, die sich gezielt an Personen richteten, die in den USA über eine Sicherheitsfreigabe verfügen oder verfügten. Die Behörden werten dies als Versuch, Zugang zu vertraulichem Wissen und entsprechenden Netzwerken zu erlangen.

Angaben zu möglichen Hintermännern oder zum Stand laufender Ermittlungen wurden nicht gemacht.