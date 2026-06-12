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Spionageaffäre

China schlägt Alarm: Schildkröten spionieren für feindliche Mächte

China schlägt Alarm: Schildkröten spionieren für feindliche Mächte
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Spionage unter Wasser – und diesmal sollen Tiere die Täter sein. China schlägt Alarm und nennt Details, die kaum zu glauben sind.

Chinas Staatssicherheitsministerium hat vor einer ungewöhnlichen Form der Auslandsaufklärung gewarnt: Schildkröten und Fische sollen demnach im Auftrag feindlicher Mächte als lebende Spionageinstrumente in chinesischen Gewässern eingesetzt worden sein. Das Ministerium bezeichnete die Vorgänge als „ernste Bedrohung für die nationale Sicherheit“.

Ziel dieser Aktivitäten sei es, „Unterwasserkarten“ zu erstellen und damit „Schwachpunkte in Chinas Küstenverteidigung zu identifizieren“. In chinesischen Gewässern seien Meeresbewohner aufgegriffen worden, die mit Sensoren ausgestattet gewesen seien. Die Tiere hätten sich laut Ministerium in bestimmten Gebieten umhergeschwommen und dabei Daten zu Wassertemperatur, Salzgehalt sowie Meeresströmungen erfasst und „per Satellit ins Ausland übertragen“.

Technische Spionagemittel

Neben dem Einsatz von Tieren sollen ausländische Geheimdienste auch auf technische Mittel zurückgreifen: Bojen mit Hochpräzisionssensoren sowie auf Frachtschiffen versteckte Geräte würden eingesetzt, um Aktivitäten in chinesischen Häfen in Echtzeit zu überwachen, hieß es in dem Bericht weiter.

Das Staatssicherheitsministerium sprach in seinen heutigen Onlinebeiträgen von „neuartiger Spionageausrüstung“, die internationale Nachrichtendienste nutzten, um unterhalb der Meeresoberfläche sicherheitsrelevante Daten abzuschöpfen.

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