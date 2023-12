Die universelle Sprache der Musik verbindet Kulturen und überwindet Grenzen. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist das Lied „Ti si početak i kraj“ des nordmazedonischen Sängers Tose Proeski, das in den Straßen von Peking von dem jungen chinesischen Straßenmusiker Wang Xiao Chong aufgeführt wird.

Dieses Lied, das vor sechzehn Jahren von Miroslav Rus geschrieben wurde, hat seinen Weg bis in die Straßen von Peking gefunden. Dort wurde es von dem jungen und talentierten Straßenmusiker Wang Xiao Chong aufgeführt.

„China ist nicht gleich um die Ecke, es hat eine Weile gedauert, bis das Lied dort ankam“, kommentierte Miroslav Rus humorvoll die Beliebtheit seines Liedes in China.

Wang Xiao Chong ist ein großer Fan der serbischen Musikszene. Auf seinem Instagram-Profil finden sich zahlreiche Videos, in denen er Lieder von Zeljko Joksimovic, Sergej Cetkovic und anderen serbischen Künstlern singt. Doch seine größte musikalische Vorliebe gilt Tose Proeski. So groß ist seine Bewunderung für den nordmazedonischen Sänger, dass er sogar in dessen Heimatstadt Krusevo aufgetreten ist – genau an dem Tag, als Tose starb.