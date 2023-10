Todestag von Tose Proeski: Der verlorene Stern der Balkan-Musikszene

Am 16. Oktober 2007 verlor die Balkan-Musikszene ihren strahlenden Stern, Tose Proeski. Der mazedonische Sänger, der durch seine außergewöhnliche Stimme und sein Charisma die Herzen von Millionen eroberte, starb tragisch in einem Autounfall. Sein plötzlicher Tod schockierte Fans und Kollegen gleichermaßen und hinterließ eine Lücke, die bis heute spürbar ist.

Todor „Tose“ Proeski, geboren am 25. Januar 1981 in Krusevo, Mazedonien, zeigte schon früh ein bemerkenswertes musikalisches Talent. Seine Eltern, Dominika und Nikola, erkannten und förderten seine Begabung, was ihn auf den Weg zu einer erfolgreichen Musikkarriere führte. Nach einem Solostudium an der Musikakademie in Skopje, das er als einer der besten Studenten seiner Generation abschloss, begann Proeski seine Karriere 1996 beim Kinderfestival Makfest.

Sein Talent und seine Ausstrahlung ließen ihn schnell zum größten mazedonischen Star der frühen 2000er Jahre aufsteigen. In den folgenden Jahren wurde er zur regionalen Pop-Ikone und gewann regelmäßig Publikums- und Fachjurypreise bei verschiedenen Festivals in Mazedonien.

Doch hinter dem Ruhm verbarg sich ein Mann, der sich nach Normalität sehnte. In der mazedonischen TV-Show Vrteleska äußerte er einmal: „Ich sehne mich nach einer dringend benötigten Auszeit von den täglichen Interviews, dem ständigen Prozess des Schminkens und Abschminkens sowie dem endlosen Kofferpacken. Die anhaltenden Reisen nach Zagreb und zurück, die langen Flüge nach Australien und wieder zurück haben ihren Tribut gefordert. Es ist Zeit für eine Veränderung.“

Fahrer und Managerin überlebten

Am 16. Oktober 2007 endete Proeskis Leben abrupt. Auf der Autobahn A3 nahe Nova Gradiska prallte der VW Touareg, in dem er saß, gegen den Anhänger eines Lastwagens. Proeski, der auf der rechten Seite des Autos saß, starb sofort. Der Fahrer, Georgij Georgijevski, und Proeskis Managerin, Ljiljana Petrovic, überlebten den Unfall mit schweren bzw. leichten Verletzungen.

Die Nachricht von Proeskis Tod erreichte Kroatien am frühen Nachmittag und schockierte Tausende von Menschen auf dem Balkan. Sein Freund und Kollege Tony Cetinski erinnert sich: „Ich habe viel von Tose gelernt, obwohl ich viel älter bin als er. Er war nicht nur ein menschliches Wesen, er war mehr als das.“

Cetinski fügte hinzu, dass Proeskis Tod ihn dazu brachte, sein eigenes Leben zu überdenken: „Seit er nicht mehr da ist, möchte ich besser sein. Aber es gab eine Zeit der Wut und des Unrechtsgefühls, in der ich kopflos war.“

Tose Proeski hinterließ ein musikalisches Erbe, das bis heute nachhallt. Sein tragischer Tod und die Erinnerung an sein Talent und seine Menschlichkeit haben ihn zu einer unvergesslichen Figur in der Musikszene des Balkans gemacht.