Christbaumsaison startet: Tipps für sicheren Transport und längere Frische

Der Startschuss für den Christbaumverkauf ist gefallen – 300 Verkaufsstellen in Wien und Niederösterreich locken mit frischen Bäumen. Experten verraten ihre Tipps für Kauf und Transport.

Der Christbaumverkauf in Wien und Niederösterreich beginnt heute Freitag. Insgesamt stehen Käufern 300 öffentliche Verkaufsstellen zur Verfügung. Davon entfallen auf Niederösterreich 100 Verkaufsplätze sowie 100 Ab-Hof-Verkaufsstellen, die Bäume mit geprüfter Herkunft und Qualität anbieten. In Wien betreut die Arbeitsgemeinschaft der Niederösterreichischen Christbaumbauern weitere 100 Verkaufsstände. Josef Reithner, Obmann der NÖ Christbaumbauern, rät Interessenten: „Wer die beste Auswahl haben will, sollte nicht bis zur letzten Minute warten.”

Ein frühzeitiger Schnitt kommt den Bäumen sogar zugute, wie Reithner erläutert: „Für die Bäume ist es sogar gut, wenn sie schon früher geschnitten wurden. Sie können sich so besser an die Situation gewöhnen und die Nadeln haften besser.” Seine Empfehlung lautet, einen Baum zu wählen, der mindestens zwei Wochen vor dem Fest geschnitten wurde.

⇢ Nadel-Mythos geknackt: Früher Baumkauf hält länger frisch



Richtige Baumpflege

Die Christbaumbauern empfehlen zudem eine kühle Lagerung und leichte Feuchtigkeit bis zum Fest. Bei der Aufstellung sollte das Netz von unten nach oben abgezogen und der Stamm frisch angeschnitten werden. Ein wassergefüllter Christbaumständer verlängert die Haltbarkeit. Generell gilt: Je kühler der Standort, desto besser – eine Position direkt neben dem Heizkörper ist zu vermeiden.

Sicherer Transport

Für den Transport der Weihnachtsbäume gibt der ÖAMTC in einer Aussendung praktische Hinweise. Bei Beförderung im Fahrzeuginnenraum sollte der Baum gut gesichert und möglichst quer zur Fahrtrichtung platziert werden. Bleibt die Heckklappe offen, müssen Kennzeichen, Rückleuchten und Blinker sichtbar bleiben.

Der Kofferraumdeckel sollte vorzugsweise mit Textilspanngurten nach unten fixiert werden. Beim Transport auf dem Dach empfiehlt der Verkehrsclub, die Baumspitze nach hinten zu richten. Der Baum sollte im Netz verbleiben und mit breiten, stabilen Textilspanngurten mit Metallverschluss am Gepäckträger befestigt werden – Gummispanner sind dafür ungeeignet.

Ragt der Baum mehr als einen Meter über das Fahrzeug hinaus, ist eine entsprechende Warntafel anzubringen, so der ÖAMTC.