ÖBB warnen vor Ansturm: Fahrgäste sollen jetzt unbedingt reservieren

Ein Jahrhundertprojekt wird Realität: Die Koralmbahn verkürzt ab 14. Dezember die Reisezeit zwischen Graz und Klagenfurt dramatisch – doch der Ansturm könnte gewaltig werden.

Österreich steht vor einem bahnbrechenden Ereignis im Schienenverkehr. Nach jahrzehntelanger Planungs- und Bauzeit wird die Koralmbahn als komplett neue Hochleistungsstrecke dem Verkehr übergeben. Das Infrastrukturprojekt mit seinem namensgebenden Tunnel gilt als Meilenstein der österreichischen Verkehrsgeschichte und wird die Reisezeiten zwischen Graz und Klagenfurt sowie zwischen Wien, Kärnten und Italien erheblich reduzieren.

Der Fahrplanwechsel am 14. Dezember bringt nicht nur eine Beschleunigung der Verbindungen mit sich, sondern auch eine deutliche Ausweitung und engere Taktung des Fernverkehrsangebots. Die Österreichischen Bundesbahnen stellen sich nach der Inbetriebnahme auf einen außerordentlichen Anstieg der Passagierzahlen ein, besonders in Kärnten und der Steiermark sowie auf den Strecken zwischen Graz, Klagenfurt und Wien.

Reisehinweise beachten

Zu beachten ist jedoch, dass unmittelbar nach der Eröffnung mit den Weihnachtsfeiertagen, Schulferien und dem Jahreswechsel traditionell die verkehrsstärkste Periode des Jahres folgt. Reisende sollten daher vorsorglich einen Sitzplatz ab drei Euro über die verschiedenen Buchungskanäle der ÖBB reservieren – sei es online über tickets.oebb.at, in der ÖBB-App, am Schalter oder beim Kundenservice. Eine kostenfreie Stornierung der Reservierung ist bis zu 24 Stunden vor Abfahrt möglich.

Eröffnungstag planen

Besonders am Eröffnungstag, dem 14. Dezember, kann die Beförderung ausschließlich mit einer Sitzplatzreservierung oder einem gültigen Sparschiene-Ticket garantiert werden. Die ÖBB raten daher nachdrücklich zur frühzeitigen Reservierung oder zur Verschiebung der Reise auf einen späteren Zeitpunkt.

Für alternative Reisetage nach der Eröffnung stehen weiterhin vergünstigte Sparschiene-Angebote zur Verfügung.