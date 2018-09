Christian Kern steht vor Rücktritt?

Wie die „Presse“ berichtet, steht Ex-Bundeskanzler Christian Kern vor dem Rücktritt. Heute Abend soll er alle SPÖ-Landesparteichefs versammeln, um seinen Abgang aus der Politik anzukündigen.

Um 18-Uhr sollen die SPÖ-Landesvorsitzenden heute in der Parteizentrale in der Löwelstraße zusammenkommen, wie die Kleine Zeitung erfahren hat. Aus Parteikreisen ist zu hören, dass Peter Kaiser und übergangsweise die Parteiführung übernehmen soll. Als mögliche Nachfolger werden in der SPÖ die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser genannt. Derzeit sollen Gespräche laufen – zahlreiche SPÖ-Politiker versuchen offenbar, den SPÖ-Chef zum Bleiben zu überreden.