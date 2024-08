CL: Alle Partien der Ligaphase – Hammer-Los für Roter Stern Belgrad

Die Spannung für die Saison 2024/25 in der UEFA Champions League steigt: Nach der Auslosung in Monaco kennen alle 36 Teilnehmer ihre Gegner in der Ligaphase.

Neue Struktur und mehr Spiele

Die Champions League erlebt 2024/25 eine groß angelegte Reform. Erstmals werden 144 Vorrundenspiele ausgetragen, im Vergleich zu den bisherigen 96. Dieses gesteigerte Volumen soll für noch mehr Spannung und Dynamik sorgen. Die Auslosung, die in Monaco stattfand, brachte jedem Team vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Die genaue Reihenfolge der Spiele wird die UEFA noch festlegen.

Die Gegner im Überblick

Hier sind die Gegner aller 36 Teams aufgelistet:

FC Bayern

Paris St. Germain (H), FC Barcelona (A), Benfica Lissabon (H), Schachtar Donezk (A), Dinamo Zagreb (H), Feyenoord Rotterdam (A), Slovan Bratislava (H), Aston Villa (A)

RB Leipzig

FC Liverpool (H), Inter Mailand (A), Juventus Turin (H), Atletico Madrid (A), Sporting Lissabon (H), Celtic Glasgow (A), Aston Villa (H), Sturm Graz (A)

Bayer 04 Leverkusen

Inter Mailand (H), FC Liverpool (A), AC Mailand (H), Atletico Madrid (A), RB Salzburg (H), Feyenoord Rotterdam (A), Sparta Prag (H), Stade Brest (A)

VfB Stuttgart

Paris St. Germain (H), Real Madrid (A), Atalanta Bergamo (H), Juventus Turin (A), Young Boys Bern (H), Roter Stern Belgrad (A), Sparta Prag (H), Slovan Bratislava (A)

Real Madrid

Borussia Dortmund (H), FC Liverpool (A), AC Mailand (H), Atalanta Bergamo (A), RB Salzburg (H), OSC Lille (A), VfB Stuttgart (H), Stade Brest (A)

Manchester City

Inter Mailand (H), Paris St. Germain (A), Club Brügge (H), Juventus Turin (A), Feyenoord Rotterdam (H), Sporting Lissabon (A), Sparta Prag (H), Slovan Bratislava (A)

Paris St. Germain

Manchester City (H), Bayern München (A), Atletico Madrid (H), FC Arsenal (A), PSV Eindhoven (H), RB Salzburg (A), FC Girona (H), VfB Stuttgart (A)

FC Liverpool

Real Madrid (H), RB Leipzig (A), Bayer Leverkusen (H), AC Mailand (A), OSC Lille (H), PSV Eindhoven (A), FC Bologna (H), FC Girona (A)

FC Barcelona

Bayern München (H), Borussia Dortmund (A), Atalanta Bergamo (H), Benfica Lissabon (A), Young Boys Bern (H), Roter Stern Belgrad (A), Stade Brest (H), AS Monaco (A)

Atletico Madrid

RB Leipzig (H), Paris St. Germain (A), Bayer 04 Leverkusen (H), Benfica Lissabon (A), OSC Lille (H), RB Salzburg (A), Slovan Bratislava (H), Sparta Prag (A)

Atalanta Bergamo

Real Madrid (H), FC Barcelona (A), FC Arsenal (H), Schachtar Donezk (A), Celtic Glasgow (H), Young Boys Bern (A), Sturm Graz (H), VfB Stuttgart (A)

Borussia Dortmund

FC Barcelona (H), Real Madrid (A), Schachtar Donzek (H), Club Brügge (A), Celtic Glasgow (H), Dinamo Zagreb (A), Sturm Graz (H), FC Bologna (A)

Juventus Turin

Manchester City (H), RB Leipzig (A), Benfica Lissabon (H), Club Brügge (A), PSV Eindhoven (H), OSC Lille (A), VfB Stuttgart (H), Aston Villa (A)

Benfica Lissabon

FC Barcelona (H), FC Bayern München (A), Atletico Madrid (H), Juventus Turin (A), Feyenoord Rotterdam (H), Roter Stern Belgrad (A), FC Bologna (H), AS Monaco (A)

FC Arsenal

Paris St. Germain (H), Inter Mailand (A), Schachtar Donezk (H), Atalanta Bergamo (A), Dinamo Zagreb (H), Sporting Lissabon (A), AS Monaco (H), FC Girona (A)

Club Brügge

Borussia Dortmund (H), Manchester City (A), Juventus Turin (H), AC Mailand (A), Sporting Lissabon (H), Celtic Glasgow (A), Aston Villa (H), Sturm Graz (A)

Schachtar Donezk

Bayern München (H), Borussia Dortmund (A), Atalanta Bergamo (H), FC Arsenal (A), Young Boys Bern (H), PSV Eindhoven (A), Stade Brest (H), FC Bologna (A)

Inter Mailand

RB Leipzig (H), Manchester City (A), FC Arsenal (H), Bayer Leverkusen (A), Roter Stern Belgrad (H), Young Boys Bern (A), AS Monaco (H), Sparta Prag (A)

AC Mailand

FC Liverpool (H), Real Madrid (A), Club Brügge (H), Bayer 04 Leverkusen (A), Roter Stern Belgrad (H), Dinamo Zagreb (A), FC Girona (H), Slovan Bratislava (A)

Feyenoord Rotterdam

FC Bayern München (H), Manchester City (A), Bayer Leverkusen (H), Benfica Lissabon (A), RB Salzburg (H), OSC Lille (A), Sparta Prag (H), FC Girona (A)

Sporting Lissabon

Manchester City (H), RB Leipzig (A), FC Arsenal (H), Club Brügge (A), OSC Lille (H), PSV Eindhoven (A), FC Bologna (H), Sturm Graz (A)

PSV Eindhoven

FC Liverpool (H), Paris St. Germain (A), Schachtar Donezk (H), Juventus Turin (A), Sporting Lissabon (H), Roter Stern Belgrad (A), FC Girona (H), Stade Brest (A)

Dinamo Zagreb

Borussia Dortmund (H), FC Bayern München (A), AC Mailand (H), FC Arsenal (A), Celtic Glasgow (H), RB Salzburg (A), AS Monaco (H), Slovan Bratislava (A)

RB Salzburg

Paris St. Germain (H), Real Madrid (A), Atletico Madrid (H), Bayer 04 Leverkusen (A), Dinamo Zagreb (H), Feyenoord Rotterdam (A), Stade Brest (H), Sparta Prag (A)

Lille OSC

Real Madrid (H), FC Liverpool (A), Juventus Turin (H), Atletico Madrid (A), Feyenoord Rotterdam (H), Sporting Lissabon (A), Sturm Graz (H), FC Bologna (A)

Roter Stern Belgrad

FC Barcelona (H), Inter Mailand (A), Benfica Lissabon (H), AC Mailand (A), PSV Eindhoven (H), Young Boys Bern (A), VfB Stuttgart (H), AS Monaco (A)

Young Boys Bern

Inter Mailand (H), FC Barcelona (A), Atalanta Bergamo (H), Schachtar Donezk (A), Roter Stern Belgrad (H), Celtic Glasgow (A), Aston Villa (H), VfB Stuttgart (A)

Celtic Glasgow

RB Leipzig (H), Borussia Dortmund (A), Club Brügge (H), Atalanta Bergamo (A), Young Boys Bern (H), Dinamo Zagreb (A), Slovan Bratislava (H), Aston Villa (A)

Slovan Bratislava

Manchester City (H), FC Bayern München (A), AC Mailand (H), Atletico Madrid (A), Dinamo Zagreb (H), Celtic Glasgow (A), VfB Stuttgart (H), FC Girona (A)

AS Monaco

FC Barcelona (H), Inter Mailand (A), Benfica Lissabon (H), FC Arsenal (A), Roter Stern Belgrad (H), Dinamo Zagreb (A), Aston Villa (H), FC Bologna (A)

Sparta Prag

Inter Mailand (H), Manchester City (A), Atletico Madrid (H), Bayer 04 Leverkusen (A), RB Salzburg (H), Feyenoord Rotterdam (A), Stade Brest (H), VfB Stuttgart (A)

Aston Villa

FC Bayern München (H), RB Leipzig (A), Juventus Turin (H), Club Brügge (A), Celtic Glasgow (H), Young Boys Bern (A), FC Bologna (H), AS Monaco (A)

FC Bologna

Borussia Dortmund (H), FC Liverpool (A), Schachtar Donezk (H), Benfica Lissabon (A), OSC Lille (H), Sporting Lissabon (A), AS Monaco (H), Aston Villa (A)

FC Girona

FC Liverpool (H), Paris St. Germain (A), FC Arsenal (H), AC Mailand (A), Feyenoord Rotterdam (H), PSV Eindhoven (A), Slovan Bratislava (H), Sturm Graz (A)

Sturm Graz

RB Leipzig (H), Borussia Dortmund (A), Club Brügge (H), Atalanta Bergamo (A), Sporting Lissabon (H), OSC Lille (A), FC Girona (H), Stade Brest (A)

Stade Brest

Real Madrid (H), FC Barcelona (A), Bayer 04 Leverkusen (H), Schachtar Donezk (A), PSV Eindhoven (H), RB Salzburg (A), Sturm Graz (H), Sparta Prag (A)

Terminplan der Gruppenphase

Die acht Spieltage der Gruppenphase sind wie folgt angesetzt:

– 1. Spieltag: 17./18./19. September 2024

– 2. Spieltag: 1./2. Oktober 2024

– 3. Spieltag: 22./23. Oktober 2024

– 4. Spieltag: 5./6. November 2024

– 5. Spieltag: 26./27. November 2024

– 6. Spieltag: 10./11. Dezember 2024

– 7. Spieltag: 21./22. Januar 2025

– 8. Spieltag: 29. Januar 2025

Die anschließenden K.o.-Runden beginnen mit den Play-offs am 11./12. und am 18./19. Februar 2025.

Achtelfinale: 4./5. und 11./12. März 2025

Viertelfinale: 8./9. und 15./16. April 2025

Halbfinale: 29./30. April und 6./7. Mai 2025

Das große Finale findet am 31. Mai 2025 in München statt.

Die Fans können sich auf ein spannendes und intensives Wettbewerbsjahr in der Champions League freuen. Das neue Format und die Vielzahl an Spielen bieten garantiert aufregende Fußballnächte.