Cobra-Einsatz: Auto des Doppelmörders entdeckt

Seit Anfang der Woche sorgt der Fall Roland Drexler in Österreich für Aufsehen. Der 56-jährige Jäger wird verdächtigt, am Montag in Rohrbach zwei Männer ermordet zu haben. Eine bedeutende Entwicklung in diesem Fall ist das Auffinden seines Fahrzeugs in einem Waldstück im Mühlviertel.

Intensive Fahndung

Die Fahndung nach Drexler läuft auf Hochtouren. Ein Großaufgebot der Cobra-Einheit durchkämmt ein Waldgebiet zwischen Arnreit und Altenfelden, nachdem Drexlers silberner VW Caddy mit dem Kennzeichen RO-231 EL dort lokalisiert wurde. Die Polizei bestätigte den Einsatz, hielt sich aber mit Details zurück, da die Operation noch andauert.

Sicherheitsmaßnahmen und öffentliche Warnungen

Anwohner in der Umgebung erhalten vermehrt Nachrichten auf das Handy, mit der Aufforderung, in ihren Häusern zu bleiben. Diese Vorsichtsmaßnahmen werden von den Behörden unterstrichen, während die Suche mit Hubschraubern und Wärmebildkameras weitergeführt wird.

Das Motiv für die Tat ist aktuell Gegenstand von Spekulationen. Es wird vermutet, dass Spannungen innerhalb der Jägerschaft eine Rolle gespielt haben könnten, da Drexler vor einigen Jahren seine Jagdkarte zeitweise verloren hatte, diese jedoch vor den Morden zurückbekam.