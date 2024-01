Cobra-Einsatz: Sohn tötet Vater im Streit

Ein tragisches Ereignis erschütterte in den frühen Morgenstunden des Freitags das beschauliche Obernberg am Inn im Bezirk Ried. Ein eskalierter Familienstreit endete in einer tödlichen Auseinandersetzung, bei der ein Sohn seinen Vater mit Stichen schwer verletzte.

Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, wurden Einsatzkräfte gegen 3 Uhr morgens alarmiert und eilten zum Ort des Geschehens. Dort fanden sie einen älteren Mann vor, der schwere Stichverletzungen im Oberkörper aufwies. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und rascher Einlieferung ins nahegelegene Krankenhaus Ried konnte das Leben des Mannes nicht gerettet werden.

Die Ermittlungen der Polizei führten rasch zum mutmaßlichen Täter – dem eigenen Sohn des Opfers. Dieser wurde von der Spezialeinheit Cobra festgenommen und befindet sich derzeit in Gewahrsam. Die Vernehmung des Tatverdächtigen sowie die Spurensicherung am Tatort sind im Gange. Mit den Ermittlungen ist das Landeskriminalamt betraut.

Ermittlungen laufen noch

Laut Informationen des „ORF Oberösterreich“ wurde bei dem tragischen Vorfall zudem eine Frau leicht verletzt. Die genauen Umstände und Hintergründe des Familiendramas sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.