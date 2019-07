Cocktail zum Abnehmen: Dieser Drink lässt die Pfunde purzeln

Teile diesen Beitrag:







Dieser Drink ist der ideale Fatburner und eignet sich für heiße Sommertage besonders gut, da er alles enthält, was der Körper benötigt.

Zu den wichtigsten Inhaltstoffen des Abnehm-Cocktails zählt viel Vitamin C und natürliche Pflanzenstoffe, welche die Fettzellen aktivieren. So kann man in drei Tagen rund zwei Kilogramm verlieren – insofern man mit dem Getränk das Frühstück und Mittagessen ersetzt.

Mrs. Courage

Zutaten für 1 Glas:

•1 Beutel Früchtetee

•200 g Johannisbeeren

•1 Apfel

•¼ Gurke

•2 TL Agavendicksaft

Zubereitung: Tee mit 200 ml kochendem Wasser aufgießen, ziehen und abkühlen lassen. Johannisbeeren waschen, Beeren von den Zweigen lösen. Apfel waschen, vierteln, entkernen, klein schneiden. Gurke schälen, würfeln. Alle Zutaten mit dem Tee im Mixer pürieren. Evtl. einen Schuss kaltes Wasser zugeben.