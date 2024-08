Coldplay-Konzert: Taylor Swift soll an diesem Tag nach Wien kommen

Wien bereitet sich auf einen musikalischen Ausnahmezustand vor: Die britische Band Coldplay wird ab kommenden Mittwoch insgesamt vier ausverkaufte Konzerte im Ernst-Happel-Stadion geben. Ein Highlight, das die Fans noch gespannter erwarten lässt, sind die oft überraschenden Gastauftritte bei Coldplay-Shows. Zuletzt traten Shawn Mendes in München und Michael J. Fox beim Glastonbury Festival auf. Nun wird spekuliert, ob Taylor Swift in Wien die Bühne betreten könnte.

Taylor Swift beendet ihre „The Eras Tour“ am Dienstag in London und hat am Mittwoch keine öffentlichen Auftritte geplant. Diese Tatsache befeuert die Gerüchte, dass sie bei einem der Coldplay-Konzerte in Wien als Überraschungsgast auftreten könnte. Der Radiomoderator Philipp Hansa von Ö3 brachte diese Idee ins Spiel, ermahnt die Fans jedoch gleichzeitig, nicht zu früh Hoffnung zu schöpfen, da es sich derzeit nur um ein unbestätigtes Gerücht handelt.

Umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen

Um die Sicherheit der bis zu 240.000 erwarteten Fans zu gewährleisten, hat die Wiener Polizei ein umfangreiches Sicherheitskonzept entwickelt. Sowohl uniformierte als auch zivile Beamte werden im Einsatz sein, unterstützt von Spezialeinheiten. Zudem sind umfassende Video- und Luftüberwachungen geplant. Sicherheitszonen und strenge Kontrollen rund um das Stadion sollen für einen reibungslosen Ablauf der Konzerte sorgen.

Obwohl die Spekulationen um einen möglichen Gastauftritt am Mittwoch von Taylor Swift groß sind, zeigt sich der Ticketmarkt für Coldplay weiterhin stabil. Die vier Konzerte sind seit längerer Zeit restlos ausverkauft, und viele Fans aus dem Ausland haben sich bereits Tickets gesichert, was die Vorfreude noch verstärkt.

Hohe Nachfrage trotz Gerüchten

Das Schweigen von Taylor Swift über die abgesagten Wien-Konzerte hat bei ihren Fans für Verwirrung gesorgt. Einige spekulieren, ob Swift einen Gastauftritt bei Coldplay als Entschuldigung plant oder vielleicht sogar ein neues Musikvideo in Wien drehen möchte. Darüber hinaus halten sich Gerüchte, dass Swift ihre „Eras Tour“ im Jahr 2025 in Wien fortsetzen könnte.

So bleibt es spannend, welche Überraschungen die kommenden Tage in Wien noch bereithalten. Sicher ist jedoch, dass die Coldplay-Konzerte ein unvergessliches Erlebnis für die Fans werden.