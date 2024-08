Trio schlägt Vater tot und feiert anschließend Party auf dem Balkan

In Vösendorf, Niederösterreich, hat sich Ende Mai eine erschütternde Tragödie abgespielt. Einem Trio wird vorgeworfen, Ende Mai eine gewalttätige Attacke verübt zu haben, in deren Folge ein Familienvater starb.

Vor einer Veranstaltungshalle in der Ortsstraße kam es im Mai 2024 zu einem heftigen Streit. Dabei haben drei Männer mit serbischen Wurzeln brutal auf einen 66-Jährigen und seinen 29-Jährigen Sohn eingeschlagen. Laut Augenzeugen eskalierten die verbalen Auseinandersetzungen schnell zu einem körperlichen Angriff, bei dem Faustschläge und Tritte fielen.

Flucht der Täter und Fahndung

Die mutmaßlichen Täter – Sasa K., Milovan D. und Sasa J. – flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei in einem Fahrzeug. Richtung unbekannt. Während Vater und Sohn ins Krankenhaus eingeliefert wurden, kämpfen Ärzte tagelang um deren Leben. Leider verlor der 66-Jährige nach zwei Wochen im künstlichen Koma den Kampf ums Überleben. Sein Sohn kam mit weniger schweren Verletzungen glimpflich davon.

Europäischer Haftbefehl

Bereits einen Tag nach dem Tod des 66-Jährigen Opfers, am 14. Juni, erließ die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt einen europäischen Haftbefehl gegen die drei Verdächtigen und gab dazugehörige Fahndungsfotos frei. Trotz intensiver Suchmaßnahmen bleibt das Trio weiterhin auf der Flucht. „Nach unseren Informationen sollen sich die Männer momentan in einer Kleinstadt in Serbien aufhalten“, teilte eine Quelle dem Nachrichtenportal „Heute“ mit. Weiteren Angaben zufolge wurde dort kürzlich eine Kinderparty von den Verdächtigen gefeiert, obwohl sie noch immer als flüchtig gelten.

Hintergrund der Tat

Der Hintergrund der tödlichen Attacke liegt in den langanhaltenden Spannungen zwischen den beiden Familien. Ein entscheidender Punkt ist die Eheschließung von Zlatans Bruder mit der Tochter des mutmaßlichen Haupttäters, was zu provokanten und feindseligen Begegnungen führte. Es wird angenommen, dass diese Spannungen letztlich in Gewalt mündeten. Die Polizei fasste die Ermittlungen wie folgt zusammen: „Die Täter versuchten bewusst, den 66-jährigen durch gezielte und wuchtige Schläge gegen Gesicht und Oberkörper zu töten.“

Trauer und Forderung nach Gerechtigkeit

Die Familie des Verstorbenen ist tief erschüttert und fordert vehement Gerechtigkeit. „Es ist inakzeptabel, dass die Täter im Ausland einfach weitermachen, als wäre nichts passiert. Wir wollen Gerechtigkeit für unseren geliebten Menschen“, äußert sich die Familie gegenüber „Heute“. Der Star-Anwalt Philipp Wolm, der die Familie vertritt, betont: „Meine Klienten sind zutiefst getroffen. Die Beschuldigten sollen sich in Österreich vor einem Geschworenengericht verantworten.“ Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt laufen weiterhin, wobei die Behörden zu den genauen Details der Fahndung derzeit keine weiteren Angaben machen.

Hinweise an Polizeiinspektion

Bitte geben Sie dringend jegliche Informationen weiter, die den Aufenthaltsort der drei gesuchten Personen aufklären könnten. Die Polizeiinspektion Vösendorf bittet Zeugen und Personen mit relevanten Informationen, sich unter der Telefonnummer 059133-3343 zu melden.