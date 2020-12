Corona-Erkrankte schlägt und bespuckt die Polizei

Eine 48-jährige Frau, die an Corona erkrankt ist, weigerte sich in Quarantäne zu gehen und attackierte die Polizeibeamten.

Die Wiener Polizei hat es während der Corona-Pandemie alles andere als leicht. Die Beamten der Bereitschaftseinheit haben eine wichtige Rolle eingenommen und stellen zur Unterstützung der Kollegen in den Bezirken als auch anderen Einheiten die COVID-19-Kompetenzteams. Sie kommen dann zum Einsatz, wenn es zu Amtshandlungen mit Menschen kommt, die unter Verdacht stehen mit Corona infiziert zu sein. Das Team besteht aus fünf Personen.

Polizei musste in Quarantäne:

In Wien-Döbling forderte am 10. Dezember die Polizei Unterstützung von dem Kompetenzteam. Eine Bewohnerin einer Wohnungseinrichtung wurde positiv auf COVID-19 getestet und weigerte sich, sich zur Quarantäne in ein Spital zu gehen. Gegenüber den Polizisten verhielt sich die 48-Jährige aggressiv und gewalttätig.

Mit Schlägen versuchte sie sich gegen die Polizei zu wehren. Die Frau zerriss Teile der Schutzanzüge, weiteres riss sie einem Beamten die Maske vom Gesicht und einen weiteren Polizisten spuckte sie sogar an. Nichtsdestotrotz wurde die hysterische Frau überwältigt und in ein Spital gebracht. Eine Polizistin wurde bei der Amtshandlung verletzt. Wegen Verdacht der Infizierung, mussten die Polizistin und ihre zwei Kollegen ebenfalls in Quarantäne.