Corona-Hotspot in Kroatien: Hier haben sich zahlreiche Urlauber infiziert

Seit Montag wurden mindestens sechs Kroatien-Rückkehrer positiv getestet. Alle waren sie in der gleichen Bar.

„Seit Montag, 10. August, sind mehrere auf Covid-19 positiv getestete Urlaubsrückkehrer aus dem kroatischen Urlaubsort Makarska in Oberösterreich festgestellt worden. Es besteht ein Bezug zur ‚Makarana Bar‘ in Makarska, in der positiv getestete Mitarbeiter beschäftigt waren“, meldet das Land Oberösterreich am Dienstag.

Zu Mittag erst wurden sechs Personen positiv getestet, die alle bestätigen konnten, dass sie in der gleichen Bar waren. Es wird vermutet, dass sie sich dort angesteckt haben.

Allen die in Makarska auf Urlaub waren wird präventiv geraten, ihren Gesundheitszustand zu beobachten und auf Symptome abzugleichen. Bei Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes sollen sie sich an die telefonische Gesundheitsberatung 1450 wenden und in Quarantäne begeben.

Aktuell sind in Oberösterreich 185 Personen infiziert, weitere 993 sind in Quarantäne.