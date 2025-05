Cristiano Ronaldo schockt Fans: „Kapitel abgeschlossen“ – Infantino hält Tür offen

Mit nur einem kryptischen Social-Media-Post sorgt Cristiano Ronaldo für weltweites Rätselraten. Seine mysteriöse Botschaft könnte das Ende seiner Zeit bei Al-Nassr bedeuten.

Cristiano Ronaldo hat mit einer kryptischen Botschaft in den sozialen Netzwerken die Gerüchteküche um seine Zukunft ordentlich angeheizt. „Dieses Kapitel ist abgeschlossen. Die Geschichte? Wird noch geschrieben. Ich bin allen dankbar“, postete der Superstar auf Instagram und X zu einem Bild, das ihn im Trikot von Al-Nassr zeigt. Die Fangemeinde interpretierte diese nicht weiter erläuterten Zeilen vielfach als Abschiedsgruß. Der Beitrag löste einen regelrechten Kommentar-Sturm aus – nach nicht einmal 60 Minuten hatten bereits Zehntausende Anhänger ihre Reaktionen hinterlassen.

Die Spekulationen um einen Wechsel des 40-jährigen Ausnahmekönners schwelen bereits seit geraumer Zeit – befeuert nicht zuletzt durch die in diesem Sommer stattfindende Klub-WM. Erst kürzlich hatte FIFA-Boss Gianni Infantino durchblicken lassen, dass Ronaldo durch einen kurzfristigen Vereinswechsel noch am prestigeträchtigen Turnier teilnehmen könnte. Die vom Weltverband modifizierte Transferperiode würde dies theoretisch ermöglichen, erklärte Infantino. Für die teilnehmenden Vereine hat die FIFA spezielle Kurzzeit-Transfers zugelassen. Mit einigen Klubs liefen bereits Gespräche, hieß es.

Mögliche Wechselziele

Al-Nassr, wo Ronaldo seit 2023 unter Vertrag steht, ist beim Mega-Event, das vom 14. Juni bis 13. Juli mit 32 Mannschaften in den USA ausgetragen wird, nicht vertreten – anders als die deutschen Vertreter FC Bayern und Borussia Dortmund. Zu den potenziellen Interessenten für eine Ronaldo-Verpflichtung zählt laut „Sport Bild“ der marokkanische Klub Wydad Casablanca. Spanische Medien bringen zudem den brasilianischen Verein Botafogo FR als mögliche Destination ins Spiel.

Nations-League-Einsatz

Bevor der Torjäger jedoch möglicherweise in Übersee aufläuft, steht noch die Nations League auf dem Programm. Ronaldo führt dabei das portugiesische Aufgebot an, das im Halbfinale auf die DFB-Auswahl trifft. Bayern-Profi Joao Palhinha ist der einzige Bundesliga-Legionär im erweiterten Kader von Nationalcoach Roberto Martinez, dessen Mannschaft am 4. Juni in München gegen das Team von Julian Nagelsmann antritt. Das Endspiel findet vier Tage später ebenfalls in der bayerischen Landeshauptstadt statt.

Der zuletzt wegen Muskelproblemen pausierende Ronaldo wird rechtzeitig einsatzbereit sein. „Die medizinische Information zu Cristiano Ronaldo ist so, dass er fit sein wird für die Spiele. Es gibt kein Problem“, versicherte Martinez.

Der Spanier nominierte zunächst 27 Akteure, wird seinen Kader aber zu einem späteren Zeitpunkt noch verkleinern.