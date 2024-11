Darko Lazic hat Hüftprobleme nach „Gang Bang“ mit 12 Frauen

Darko Lazic, ein populärer serbischer Folkmusiker, ist bekannt für seine Bühnenauftritte, doch kürzlich sorgte ein anderes Ereignis für Schlagzeilen. In einem Interview enthüllte Darko, dass er bei einem Besuch in Zürich eine äußerst denkwürdige Nacht in einem Bordell verbracht habe.

Der Musiker, der aktuell mit seiner Partnerin Katarina eine Familie gegründet hat und das gemeinsame Kind aufzieht, hat eine Vergangenheit voller überraschender Erlebnisse.

Während seines beruflich bedingten Aufenthalts in Zürich entschloss sich der Sänger, eine Pause einzulegen. Er berichtete, dass er gemeinsam mit einigen Freunden eine lokale Einrichtung aufsuchte, um sich zu entspannen. „Wir hatten beschlossen, eine Nacht in einem Etablissement zu verbringen und das Beste aus unserer Auszeit zu machen“, erzählte Darko. Dabei erlebte er eine Nacht mit zwölf Frauen, was für ihn eine langgehegte Fantasie wahr werden ließ: „Ich war von der Vielzahl der Frauen fasziniert – Brünette, Rothaarige, Blondinen – alles, was ich mir erträumt hatte.“

Lesen Sie auch: Baby ist da: Darko Lazic gibt seiner Tochter einen Tiernamen!Der serbische Sänger Darko Lazić und seine Frau Katarina freuen sich über die Geburt ihrer Tochter Srna.

Die Folgen dieser Nacht waren jedoch nicht ausschließlich erfreulich. Nach einem schweren Verkehrsunfall hatte er bereits eine Hüftoperation hinter sich, und die Aktivitäten in Zürich führten zu erneuten Schmerzen. Zurück in Serbien suchte er seinen Arzt auf, der ihm mit einem Schmunzeln riet, künftig maßvoller zu leben, um weitere medizinische Eingriffe zu vermeiden.