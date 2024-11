„Ja – Cana“ – Canas Dokumentarfilm feiert heute Premiere!

Die bekannte serbische Sängerin Stanojka Mitrovic, unter ihren Fans als Cana bekannt, sorgt erneut für Aufsehen. Berühmt für ihre außergewöhnlichen Auftritte, die regelmäßig in den sozialen Medien Furore machen, bleibt sie ihrem Ruf als „Königin der Volksfeste“ treu. Besonders in Erinnerung bleibt ihre spektakuläre Ankunft in einem Lkw, die auf den Wunsch eines Gastgebers erfolgte und sich tief ins Gedächtnis ihres Publikums eingebrannt hat.

Am 13. November 2024 um 18 Uhr wird Cana ihren Fans eine persönliche Seite von sich offenbaren. Auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal feiert der Dokumentarfilm Ja – Cana Premiere. In ihrer Ankündigung auf Instagram verspricht sie eine emotionale Reise durch ihr Leben, die niemanden unberührt lassen werde. Besonders hebt sie ihre Freundin Violeta hervor, die großen Anteil an der einfühlsamen Darstellung ihres Lebens hatte, und bringt ihren Stolz über dieses Werk zum Ausdruck.

Leben voller Geschichten

Kürzlich war Cana Gast bei der Feier zum 18. Geburtstag der Tochter ihrer Kollegin Dragana Jana Todorovic und wurde von ihrem Sohn begleitet. Während der Veranstaltung erzählte sie humorvolle Geschichten aus ihrem Künstleralltag.

Trotz Veränderungen in ihrer Auftrittsweise – seit fast einem Jahrzehnt trifft sie sich nicht mehr mit Gastgebern auf eine Tasse Kaffee – erfüllt Cana weiterhin besondere Wünsche, solange ihr professioneller Ruf dabei gewahrt bleibt.