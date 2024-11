Influencerin nutzt das Sperma ihres Mannes für die Hautpflege

Ein ungewöhnlicher Ansatz in der Hautpflege: Seit einem halben Jahr nutzt Bruna Dias die Samenflüssigkeit ihres 30-jährigen Mannes, die sie in einer speziell bereitgestellten Plastikbox im Kühlschrank aufbewahrt. Nach einer intimen Nacht kam ihr die Idee, diese „natürliche“ Substanz für einen besonderen Hautglanz zu verwenden.

Eine besondere Methode für strahlende Haut

Bruna beschreibt, dass der kühlende Effekt am Morgen erfrischend sei und ihrer Haut einen Glanz verleihe, den keine teure Creme bieten könne. Sie berichtet weiter, dass sie die Methode drei Tage in Folge anwende, bevor eine neue „Lieferung“ nötig wird. „Das ist eine natürliche, kostengünstige Alternative, die einen sichtbaren Unterschied ausmacht“, so Dias.

Die Neugier der Skeptiker wurde geweckt

Mateus unterstützt diesen ungewöhnlichen Hautpflegeansatz und fragt regelmäßig nach, ob neue Ressourcen benötigt werden. Die beiden haben jedoch beschlossen, dass nur Mateus „Spende“ für die Pflege verwendet wird. Die Reaktionen auf Brunas ungewöhnliche Routine sind gemischt. Während viele ihrer Freunde anfänglich ungläubig waren und die Methode zunächst für bizarr hielten, ist das Interesse an den Ergebnissen gestiegen. Die besonderen Effekte der Samenflüssigkeit auf Brunas Haut weckten die Neugier einiger, die zunächst skeptisch waren.

Eine „ganz natürliche“ Hautpflege

„Obwohl es für viele schockierend ist, halte ich es für eine ganz natürliche Lösung“, erklärt Dias. Trotz der kontroversen Reaktionen bleibt sie ihrer Methode treu und teilt ihre Erfahrungen offen mit ihrer wachsenden Online-Community. Bruna glaubt fest an den Erfolg ihrer Methode und die Macht natürlicher Ansätze in der Hautpflege.