Darko Lazić packt aus: „Meine Ex-Frau ist wie eine Schwester für mich“

Darko Lazics Suchttherapie-Erfahrung zeigt nach sieben Monaten Behandlung erste Erfolge. Der serbische Folksänger unternahm den schweren Schritt vor allem seiner Familie zuliebe.

Seit sieben Monaten unterzieht sich Darko Lazic (serbischer Folksänger) einer Behandlung zur Bekämpfung seiner Sucht, wobei bereits deutliche Fortschritte erkennbar sind. Der Folksänger hat nun Einblicke in seinen persönlichen Kampf gewährt und hervorgehoben, dass er den Schritt in die Therapie vorrangig seiner Familie zuliebe unternommen hat. „Mein größtes Selbstvertrauen habe ich jetzt, jetzt muss ich erst recht meine stärkste Seite zeigen. Ich wollte den Menschen ehrlich sagen, wie mein Leben war und wie schlecht es mich und meine Familie beeinflusst hat. Ich sehe, dass jemand vielleicht eine Lehre daraus ziehen wird. Wenn ich mich beruhigen konnte, der als der Schlimmste und Verrückteste gilt, warum sollte es jemand anderes nicht können? Es ist keine Schande, geheilt zu werden. Ich schäme mich dafür, wie ich war, jetzt bin ich so glücklich wie nie zuvor“, sagte Lazic ehrlich.

In seinen Ausführungen unterstreicht Darko die Scham über sein früheres Verhalten und betont gleichzeitig sein gegenwärtiges, noch nie dagewesenes Glücksgefühl. „Kaća hatte es schwer, während ich in Therapie war, ich war sehr nervös, alles hat mich gestört. Sie hat die Hölle durchgemacht, aber sie hat es geschafft, und ich bin ihr dankbar.“ Ich habe das vor allem für sie, meine Kinder und meine Gesundheit getan.

Familiäre Beziehungen

Beim Thema seines gemeinsamen Fernsehauftritts mit seiner aktuellen und seiner ehemaligen Ehefrau erklärte Darko: „Es war nicht schwer für mich, denn Ana und ich haben eine Beziehung, als wären wir nie zusammen gewesen. Sowohl sie als auch ich haben unser Leben gemeistert, jeder hat seine eigene Familie, ich sehe sie jetzt wie eine Schwester. Wenn wir alle zusammen sind, ist unser Kind am glücklichsten. Marina und ich haben ein gutes Verhältnis, mit ihr habe ich keinen Konflikt. Wir haben einen Sohn, ich würde gerne, dass wir eines Tages alle zusammen sitzen.

Ich wünsche ihr alles Glück der Welt, dass sie sich im Leben verwirklicht“, sagte Lazic.