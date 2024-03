Darko Lazic singt mit Milorad Dodik „Romanija“- Lied

Der bekannte Sänger Darko Lazic sorgte für eine Überraschung, als er auf der Bühne von Präsident Milorad Dodik begleitet wurde. Sie performten gemeinsam den Hit „Romanija“, was das Video dieses Ereignisses viral gehen ließ.

In einer unerwarteten Wendung betrat der Präsident der Republik Srpska, Milorad Dodik, gemeinsam mit dem bekannten Sänger Darko Lazic die Bühne. Gemeinsam performten sie den großen Hit von Halid Beslic – „Romanija“. Dodik, der dafür bekannt ist, gerne das Mikrofon zu ergreifen, betonte mehrmals, dass dies eines seiner Lieblingslieder sei.

„Romanija“ hat für Dodik eine besondere Bedeutung, da er oft in sozialen Netzwerken zu sehen ist, wie er das Lied singt. Dieser spezielle Auftritt mit Lazic war jedoch eine Überraschung für viele, wie durch die rasante Verbreitung des Videos in den sozialen Medien bestätigt wurde. Innerhalb weniger Stunden sammelte das Video mehrere tausend Aufrufe und löste eine Flut von Kommentaren aus, darunter auch die Frage: „Gibt es so etwas noch irgendwo auf der Welt?“