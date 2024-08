Darum sind wir bei Hitze so aggressiv!

Heiße Sommertage können unsere Laune erheblich beeinflussen, und dieses Phänomen hat sogar einen Namen: „Long Hot Summer Effect“. Eine steigende Anzahl von Studien zeigt, dass hohe Temperaturen nicht nur physische, sondern auch psychische Auswirkungen auf uns haben.

Bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke beobachtet man eine Zunahme von Regelverstößen im täglichen Leben. So hupt man etwa im Straßenverkehr häufiger und schneller, wenn es heiß ist. In den USA ist sogar ein Anstieg von Gewalttaten an besonders warmen Tagen nachgewiesen worden.

„Die Hitze wirkt natürlich auf unseren Körper“, sagt Dr. Henriette Salloum gegenüber RTL. Vor allem das erhöhte Aggressionspotenzial an heißen Tagen ist wissenschaftlich belegt. Unsere Physiologie reagiert auf die extremen Temperaturen, was unsere Stimmung und unser Verhalten beeinflusst.

Negative Effekte der Hitze

Einige der dokumentierten Effekte sind auffällig: Ein hohes Maß an Irritation, schnelle Gereiztheit und eine generelle Unruhe sind an heißen Tagen keine Seltenheit. Es scheint, als ob unser Körper und Geist unter einer Art Dauerstress stehen. Dies kann sich in rücksichtlosem Verhalten und einer geringeren Toleranzschwelle widerspiegeln.

Tipps zur Abkühlung

Doch es gibt Maßnahmen, die helfen können, sich wörtlich abzukühlen und das Gemüt zu beruhigen:

Viel Wasser trinken, um den Körper zu kühlen und hydratisiert zu halten.

Klimatisierte oder schattige Orte können temporäre Linderung verschaffen.

Regelmäßige Erholungspausen einlegen und an kühleren Plätzen verweilen.

Methoden wie Meditation oder gezielte Atemübungen können helfen, die innere Ruhe zu finden.