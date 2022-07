Darum wurde Vucic die Einreise nach Kroatien verwehrt!

In einer Erklärung begründet die kroatische Regierung ihre Entscheidung, den privaten Besuch des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic in der Gedenkstätte des ehemaligen KZ Jasenovac zu untersagen. Es handle sich um eine Grundsatzentscheidung, und zwar aus zwei Gründen.

Der erste Grund sei, dass die kroatische Regierung aus inoffiziellen Quellen über das Vorhaben Vucics informiert wurde. Die kroatische Seite wurde nicht über offizielle Wege kontaktiert, um den beabsichtigten Besuch der Gedenkstätte anzukündigen. Dies sei inakzeptabel und widerspreche der diplomatischen Praxis. Der zweite Grund sei, dass der Besuch eines hohen Vertreters eines anderen Landes in der Gedenkstätte des KZ Jasenovac keinen privaten Charakter haben könne.

Das kroatische Außenministerium habe die Botschaft der Republik Serbien in Kroatien darüber in Kenntnis gesetzt, heißt es im kroatischen „Vecernji list“.

Die kroatische Regierung betonte, dass es nicht im Interesse Kroatiens sei, Spannungen in der Beziehung zu Serbien weiter zu verschärfen. Die kroatische Politik ziele auf das Gegenteil, was sich in den Fortschritten in der Beziehung mit der serbischen Minderheit und ihrer Teilnahme am politischen Leben in Kroatien sowie in den Maßnahmen der Regierung zur Vertrauensbildung und Förderung des Zusammenlebens widerspiegle.

Seit heute müssen alle Mitglieder der kroatischen Regierung und Inhaber von kroatischen Diplomatenpässen einen ihren Besuch oder Durchreise in Serbien offiziell ankündigen und begründen und werden entsprechenden Kontrollen unterzogen, heißt es aus dem serbischen Innenministerium. Es handelt sich dabei um eine Reaktion Serbiens auf die Entscheidung der kroatischen Regierung, Präsident Vucic den Besuch in Jasenovac zu untersagen.