Das ist das weltbeste Trockenfleisch & zwei Balkanländer sind Spitzenreiter

Von der mediterranen Delikatesse Jamón Ibérico bis hin zu den regionalen Spezialitäten wie dem Njeguski-Schinken aus Montenegro und dem Uzicka-Schinken aus Serbien.

Trockenfleisch ist mehr als nur eine Vorspeise. Es ist eine kulinarische Kunstform, die in verschiedenen Regionen der Welt auf einzigartige Weise ausgeübt wird. Das renommierte Gastro-Portal Taste Atlas hat kürzlich eine Liste der am besten bewerteten Trockenfleischsorten der Welt veröffentlicht, die die Vielfalt und Qualität dieser Fleischspezialitäten hervorhebt.

Spanien gewinnt

An der Spitze des Rankings steht der spanische Jamón Ibérico, eine Schinkenart, die von freilaufenden Schweinen hergestellt wird, die sich von Mais, Eicheln und anderem Futter ernähren. Das Ergebnis ist ein dunkelroter Schinken mit Fettstücken, der für seinen einzigartigen Geschmack geschätzt wird.

Aber auch Italien und Portugal sind in den Top 10 vertreten. Der italienische Prosciutto di Parma und Prosciutto di San Daniele sowie der portugiesische Presunto do Alentejo sind ebenfalls hoch geschätzt. Diese mediterranen Spezialitäten zeichnen sich durch ihre spezifischen Herstellungsprozesse und den einzigartigen Geschmack aus.

Die Balkanregion hat ebenfalls ihre eigenen Trockenfleischspezialitäten. Das Trockenfleisch aus Bosnien und der Njeguški-Schinken aus Montenegro sind unter den zehn besten. Beide werden durch Salzen, Trocknen und Räuchern von Fleisch hergestellt, wobei spezielle Fähigkeiten und Kenntnisse erforderlich sind.

Uzicka-Schinken ist beliebt

In Serbien ist der Uzicka-Schinken eine beliebte Wahl. Dieses Fleischprodukt kann aus Rind-, Schweine- und Schaffleisch hergestellt werden, wobei Rindfleisch am traditionellsten ist. Das Fleisch wird gesalzen, dann mit trockenem Buchenholz geräuchert und in der kalten Bergluft getrocknet. Das Endprodukt zeichnet sich durch eine dunkelbraune bis rote Außenseite und eine dunkelrote Innenseite mit starkem Rindfleischgeschmack aus.

Auf Platz 49 findet sich der Zlatibor-Schinken, der normalerweise mit dem Dorf Mackat verbunden ist. Dieses Fleisch wird aus dem hochwertigsten Rind- oder Schweinefleisch hergestellt, das gesalzen, dann kalt geräuchert und an der Luft getrocknet wird. Der gesamte Prozess dauert in der Regel etwa einen Monat, und in dieser Zeit geben das einzigartige Klima und Gelände von Zlatibor, sowie das Buchenholz, das zum Räuchern verwendet wird, dem Fleisch einen erkennbaren, reichen Geschmack und ein angenehmes Aroma.