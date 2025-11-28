Das ist der Kältepol, der ganz Österreich ins Staunen versetzt!

Eisige Minusgrade im Osten, Glättegefahr auf den Straßen und ein Tief namens “Ulf” am Horizont – der Winter zeigt Österreich seine frostige Seite.

Die winterliche Kältewelle hält Österreich weiter fest im Griff, wobei besonders der Osten des Landes von sinkenden Temperaturen betroffen ist. In Schrems (Niederösterreich) wurden am Freitag Tiefstwerte von minus 13 Grad registriert, wie aus Daten des Landespressedienstes hervorgeht. Deutlich milder zeigten sich die Thermometer in Blindenmarkt und Atzenbrugg (beide Niederösterreich), wo jeweils null Grad gemessen wurden.

Autofahrer müssen auf den Straßen Niederösterreichs stellenweise mit Glätte durch gefrierenden Nebel rechnen. Besonders betroffen sind das Mostviertel sowie die Regionen um Weitra, Krems und Tulln. Die aktuelle Wetterlage in Europa wird durch ein Hochdruckgebiet im Norden und ein Tiefdruckgebiet im Mittelmeerraum geprägt.

Tiefdruckeinfluss “Ulf”

Bis zum Wochenende steht Österreich unter dem Einfluss von Ausläufern des Tiefs, das vermutlich den Namen “Ulf” tragen wird. Mit einem weiteren Temperaturrückgang ist zu rechnen, wobei die Höchstwerte zwischen minus drei und plus vier Grad liegen werden.

Der Samstag bringt im Süden Österreichs föhnige Bedingungen und im Westen trockenes, aber kaltes Wetter.

Im östlichen Landesteil müssen die Bewohner hingegen mit erheblichen Niederschlägen rechnen.