Das sind die 10 einflussreichsten Menschen im Internet (FOTO)

Das US-Magazin „Time“ kürte die 25 einflussreichsten Promis des World Wide Web. In dieser Liste gibt es keine Rangordnung, genauso wenig wie Einschränkungen in Bezug auf Tätigkeitsfeld, Einkommen oder Nachhaltigkeit.

Auf der Liste befinden sich Influencerinnen, Aktivisten und ein Gamer – die Promis befinden sich hier in der Unterzahl. Wir präsentieren euch die zehn einflussreichsten Menschen im Internet.

Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin ist ein gefeierter Popstar und hat auf Instagram knapp 160 Millionen Abonnenten und mit ihren Twitter-Abonnenten hat sie insgesamt 223 Millionen Follower – mehr als jeder andere Promi aus dem Musik-Business.

Smith ist die Frau von US-Schauspieler und -Musiker Will Smith. Mit ihrer Show „Red Table Talk“ sorgt sie regelmäßig für Furore. Außerdem ist sie als Schauspielerin und Sängerin tätig.

Duke und Duchess of Sussex. Nie gehört? Ja, so heißen Prinz Harry und Herzogin Meghan offiziell in Großbritannien. Innerhalb kürzester Zeit lockte ihr gemeinsames Profil eine Million Abonnenten an. Inzwischen haben sie mehr als neun Millionen Abonnenten.

Der US-Präsident Donald J. Trump ist vielleicht die berühmteste Person auf Twitter, wo er einen Skandal nach dem anderen liefert.

The Republican Party is the Party for ALL Americans. We are the Party of the American Worker, the American Family & the American Dream. This is the proud banner the Republican Party will carry into the Republican National Convention next summer in the great city of Charlotte, NC! pic.twitter.com/T39INp0N8N

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2019