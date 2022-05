Das sind die klügsten Sternzeichen von allen

Welche Sternzeichen weisen den höchsten IQ von allen?

Wir haben die Antwort auf diese Frage.

Fische

Fische gelten als besonders geduldige Sternzeichen, die sich lieber etwas Zeit lassen, um Dinge zu lernen und zu verstehen. Ganz getreu dem Motto: Gut Ding will Weile haben. Denn je mehr sie sich einer Sache widmen, desto mehr Infos und Wissen können sie aufnehmen und verarbeiten. Sei es in der Schule, wo sie lieber etwas länger und gründlicher lernen oder im Beruf, wo sie sich noch intensiver mit bevorstehenden Aufgaben auseinandersetzen – sie sammeln das Wissen an und bauen ihre Intelligenz immer weiter aus, bis sie anderen in manchen Bereichen sogar um einiges voraus sind. Ein Grund, weshalb Fische nach vielen Jahren im Beruf oft die Chance haben, noch erfolgreicher zu werden. Apropos “erfolgreich”: Physiker Albert Einstein, Komponist Antonio Vivaldi und auch Autorin Rosa Luxemburg sind bekannte und erfolgreiche Fische.

Löwe

Das Sternzeichen Löwe ist vor allem für seine Leidenschaft bekannt, die dafür sorgt, dass Menschen dieses Sternzeichens als besonders schlau gelten. Denn haben sie einmal Blut geleckt und einen Bereich gefunden, der sie interessiert, lassen sie nicht mehr los. Es kann ein Hobby sein oder ein wissenschaftliches Thema – ganz egal. Sie bilden sich weiter und werden zu richtigen Experten auf ihrem Gebiet. Kein Wunder, dass Löwen auch gut dazu in der Lage sind, ihr Wissen an andere weiterzugeben, andere Menschen anzuführen und/oder ein Vorbild für andere zu sein.

Neben Schriftstellerin J. K. Rowling zählen auch der Künstler Andy Warhol und der ehemalige US-Präsident Barack Obama zum Sternzeichen Löwe.

