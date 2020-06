Dein „Schnitzel-Fünfziger“ gegen die Armut

Der Gastronomie-Gutschein der Stadt Wien kann Hilfsorganisationen gespendet werden, die diesen an Obdachlose und Armutsbetroffene weiterreicht.

Seit Dienstag werden pro Haushalt jeweils 25- oder 50-Euro-Gutscheine für Speisen und nicht-alkoholische Getränke ausgegeben. Dabei startete der Verein #aufstehn die Aktion „Gemeinsam umverteilen – Gutscheine weiterschenken“, bei der Wiener ihre Gutscheine an Sozialeinrichtungenspenden können, die dann an finanziell Schwächere weitergereicht werden.

Gerade in der Coronakrise rücken Armutsgefährdete, darunter viele alleinerziehende Mütter, weiter in Gefahr in die totale Armut bis hin zur Obdachlosigkeit abzurutschen. Auch das drastisch gekürzte Urlaubsgeld bereitet vielen finanzielle Schwierigkeiten.

Wo viele sich noch über Willhaben an den Gutscheinen bereichern möchten, setzen Hilfsorganisationen ein Zeichen und möchten, mit Hilfe der Bürger, helfen wo es notwendig ist.

Jeder der die Petition des Vereins #aufstehn unterschreibt, bekommt eine Liste mit den teilnehmenden Einrichtungen. Diese sorgen für eine Verteilung der Gutscheine an Menschen in Not, um diese im Alltag zu unterstützen.

Die Annahmestellen sind:

Augustin

1050, Reinprechtsdorfer Straße 31/Hof

Mo-Fr 11:00-16:00 Uhr

http://www.augustin.or.at/

Flüchtlingsprojekt Ute Bock

1100, Zohmanngasse 28

Mo-Fr 10:00-17:00 Uhr

http://www.fraubock.at/

neunerhaus Café

1050, Margaretenstraße 166

Mo-Fr 10:00-14:00 Uhr, Feiertags geschlossen

http://www.neunerhaus.at/cafe

VinziRast-mittendrin

1090, Lackierergasse 10

Mo-Fr 10:00-23:00 Uhr

http://www.vinzirast.at/projekte/lokal-mittendrin

JUNO – Zentrum für Getrennt- und Alleinerziehende

1100, Bloch-Bauer-Promenade 20/5

Mo-Fr 9:00-15:00

http://www.alleinerziehen-juno.at/

Multiple Sklerose Gesellschaft Wien

1170, Hernalser Hauptstraße 15-17

Mo, Di, Do 9:00-14:00, Mi 9:00-16:00, Fr 9:00-12:00; Briefkasten vor Ort für Einwurf außerhalb der Öffnungszeiten

Samariterbund Wien

Haus Große Stadtgutgasse

1020, Große Stadtgutgasse 19

Mo-So 0:00-24:00; Abgabe beim Empfang

Haus Liebhartsthal

1160, Thaliastraße 157

Mo-So 0:00-24:00; Abgabe beim Empfang

http://www.samariterwien.at/

SOS-Kinderdorf Wien

1210, Anton-Bosch-Gasse 29

Mo-Do 8:00-16:30 Uhr, Fr 8:00-14:00 Uhr

SOS-Kinderdorf Wien West

1120, Schlöglgasse 10/5

Mo-Do 8:00-16:00 Uhr, Fr 8:00 bis 15:00

http://www.sos-kinderdorf.at/

PROSA Projekt Schule für Alle

1150, Ullmannstraße 45/5-10

Mo, Di 12:00-16:00 Uhr; Briefkasten vor Ort für Einwurf außerhalb der Öffnungszeiten

http://www.prosa-schule.org/

UNDOK – Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender

ÖGB/Catamaran

1020, Johann-Böhm-Platz 1

Bitte postalisch zusenden.

http://www.undok.at/

Volkshilfe Wien

1100, Favoritenstraße 83 (Eingang: Raaber-Bahn-Gasse 16)

Mo-Fr 8:00-17:00 Uhr; Briefkasten vor Ort für Einwurf außerhalb der Öffnungszeiten