Der Koch der Feurigen: „Mit den Feurigen ist alles möglich“

Der Koch Tomica Djukic – aus Osijek stammend – kocht bereits im neunten Jahr in Folge für die kroatische Fußballmannschaft. Im Gespräch mit KOSMO verrät er, was die Feurigen am liebsten mögen und was sie an ihrem sogenannten „Cheat Day“ (Schummeltag) essen…

KOSMO: Wie laufen die Vorbereitungen für die EM-Küche?

Tomica Djukic: Wir in der Küche sind bereit für Deutschland, alles ist bereits für das Turnier geplant. Unser Menü, für das unser Ärzteteam verantwortlich ist, ist hauptsächlich mediterran und auf Sportler ausgelegt. Es stehen Fleisch, Fisch, Gemüse, Risotto, hausgemachte Suppen, Pasta und Curry auf dem Programm. Das Küchenteam steht vom ersten Vorbereitungstag bis zum letzten Turniertag bereit.

Das bedeutet, Kroatien geht bis ins Finale?

In den acht Jahren, in denen ich für die Nationalmannschaft koche, waren wir bei zwei Weltmeisterschaften bis zum letzten Wochenende im Turnier, daher habe ich gelernt, dass mit den Feurigen alles möglich ist. Natürlich hoffen wir alle auf ein weiteres großes Ergebnis, aber vergessen wir nicht, dass es für Kroatien vor allem ein großer Erfolg ist, Teil eines solchen Ereignisses zu sein, und es ist mir wirklich eine Ehre, bei jeder europäischen und weltweiten Meisterschaft mit der Nationalmannschaft dabei zu sein.

(FOTO: zVg.)

Kehren wir zur Ernährung zurück: Was essen die Jungs, wenn sie einen „Cheat Day“ haben?

Nach jedem Spiel haben wir einen Cheat Day oder besser gesagt eine Cheat Meal. Dann greifen wir zu Fast Food, großen amerikanischen Beef-Burgern, Pommes mit Ketchup, Pizza, Tempura, all dem, was normalerweise nicht auf dem Programm steht.

Was mögen die Feurigen mehr – Fast Food oder Hausmannskost?

Der Stimmung nach zu urteilen, definitiv die Hausmannskost. Sie lieben es wirklich, wenn wir einen Topf Bohnen, gefüllte Paprika, Kartoffelpüree oder hausgemachte Suppe zubereiten. Das ist wie bei Mama – ein Gefühl wie zu Hause.

Lesen Sie mehr auf der nächsten Seite!