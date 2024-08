Deshalb sind Bänder und Schleifen am Gepäck problematisch (VIDEO)

Mehr als 20 Millionen Gepäckstücke gehen jährlich weltweit bei Flugreisen verloren oder kommen verspätet am Zielort an, wie „Euclaim“ berichtet. Diese alarmierende Zahl veranlasst immer mehr Reisende, ausschließlich mit Handgepäck zu reisen, um Stress und Kosten zu sparen. Doch für längere Reisen führt oft kein Weg am Aufgabegepäck vorbei. Es gibt einige Tricks, wie Sie Ihr Gepäck schnell und sicher wiederfinden können.

Viele Reisende kennzeichnen ihren Koffer mit bunten Bändern und Accessoires, um ihn auf dem Gepäckband schneller zu erkennen. Doch genau dies könnte das Gegenteil bewirken. Ein Gepäckabfertiger am Flughafen Dublin erläuterte gegenüber „RSVP Live“, dass solche Bänder und Schleifen die Scanner stören können, da sie Verwirrung auslösen und den automatisierten Prozess behindern. Das kann dazu führen, dass das Gepäck manuell bearbeitet werden muss und dadurch den Flug verpasst.

Alte Aufkleber entfernen

Neben bunten Kennzeichnungen sollten Reisende auch darauf achten, alte Aufkleber von vorherigen Flügen zu entfernen. Diese können ebenfalls den Scanprozess behindern und somit den Transport verzögern.

Identifikation leicht gemacht

Um Ihren Koffer dennoch aus der Masse herauszuerkennen, empfiehlt es sich, ihn in auffälligen Farben oder Mustern zu wählen. Ein knallroter oder gemusterter Koffer fällt sofort ins Auge und lässt sich von Standarddesigns leicht unterscheiden.

Sicherheitshinweise

Jeder aufgegebene Koffer durchläuft eine Sicherheitskontrolle und wird geröntgt. Befinden sich problematische Gegenstände wie Messer, Waffen oder Feuerwerkskörper im Gepäck, kann dieses zur manuellen Inspektion herausgezogen werden, was zu Verzögerungen führt. Selbst Marzipan sollten Sie vermeiden – aufgrund seiner Dichte wird es häufig mit Sprengstoff verwechselt und sorgt für unnötige Kontrollen.

Praktische Tipps für den Notfall

Ein praktischer Tipp ist, ein Selbstporträt mit Ihrem Koffer zu machen, bevor Sie ihn aufgeben. Sollte der Koffer verloren gehen, kann dieses Foto den Flughafenmitarbeitern helfen, ihn schneller wiederzufinden. Ebenso nützlich ist es, einen A4-Zettel mit Ihrem Namen, Ihrer E-Mail-Adresse, Ihrer Telefonnummer und der Buchungsnummer des Fluges gut sichtbar oben in den Koffer zu legen. Dies erleichtert es den Mitarbeitern, den Koffer im Falle einer Fehlleitung rasch Ihnen zuzuordnen.

Verzichten Sie auf verwirrende Accessoires, entfernen Sie alte Aufkleber und sorgen Sie für eine eindeutige Identifikation, um Ihren Koffer schnell und unbeschadet am Zielflughafen wieder in Empfang nehmen zu können.