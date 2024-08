„Erweiterter Suizid“ in Tulln: Freund der Mutter tot aufgefunden

Eine erschütternde Tragödie hat das beschauliche Muckendorf in Niederösterreich in Schock versetzt. Am vergangenen Mittwoch wurden in einem Einfamilienhaus die Leichen von drei Personen entdeckt: Die Mutter (29) und ihre zwei Töchter (5 und 8).

Tot im Schlafzimmer gefunden

Im Obergeschoss des Hauses fand die Polizei die leblosen Körper der Mutter und ihrer beiden Töchter im gemeinsamen Bett. Die Mutter, eine leidenschaftliche Jägerin, starb durch einen einzigen Schuss aus einer Pistole, die sie legal besaß. Die Untersuchungen ergaben vorläufig, dass die Mädchen durch Ersticken ums Leben kamen. Ein toxikologisches Gutachten soll nun klären, ob den Kindern Betäubungsmittel verabreicht wurden.

Lebensgefährte ebenfalls tot aufgefunden

Einige Tage nach diesen Funden wurde auch der Freund der Mutter tot aufgefunden. Nach Informationen von „Heute“ entdeckte man ihn auf einem Bauernhof im Bezirk Bruck an der Leitha. Es wird vermutet, dass er Suizid begangen hat.

Ermittlungen auf Hochtouren

Die Hintergründe dieser Tragödie sind noch nicht vollständig geklärt. Die Polizei ermittelt intensiv und prüft auch die Möglichkeit eines sogenannten „erweiterten Suizids“, bei dem ein Elternteil aus Verzweiflung oder anderen belastenden Umständen sowohl sich selbst als auch die eigenen Kinder tötet. Das Ergebnis der laufenden Untersuchungen, insbesondere der Schusshandbestimmung sowie des toxikologischen Gutachtens, steht noch aus.

Vater entdeckte die Leichen

Der schreckliche Fund wurde vom Partner der Frau gemacht, der zugleich der Vater der beiden Kinder ist. Als Polizist aus Wien hatte er einen Schlüssel zum Haus. Da die Mutter nicht wie erwartet zur Arbeit erschienen war, alarmierten besorgte Angehörige ihn, woraufhin er das Haus betrat und die Leichen entdeckte.

