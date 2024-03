Mit diesem Trick passt mehr in deinen Koffer

„Pack die Koffer, wir fahren auf Urlaub!“ – ein Satz, der bei den meisten von uns pure Vorfreude auslöst. Doch kaum steht man vor dem Kleiderschrank, stößt man auf das altbekannte Problem: Zu viele Lieblingsstücke für zu wenig Kofferraum. Doch keine Sorge, mit ein paar cleveren Tricks und Techniken kann man deutlich mehr aus seinem Reisegepäck herausholen. In diesem Artikel verraten wir dir, wie du deine Kleidung am effizientesten im Koffer unterbringst.

Zunächst einmal: Rollen statt Falten! Wer seine Kleidung auf diese Weise verpackt, wird erstaunt sein, wie viel Platz er sparen kann. Ein weiterer Pluspunkt: Die Kleidungsstücke bekommen weniger Falten und empfindliche Stoffe werden geschont. Packwürfel und Packtaschen können zusätzlich helfen, die Kleidung noch kompakter zu verstauen und sorgen gleichzeitig für Ordnung im Koffer.

So rollt man richtig

Doch wie rollt man seine Kleidung richtig? Fangen wir mit den Oberteilen an: Lege dein Shirt faltenfrei auf eine ebene Fläche und klappe etwa fünf Zentimeter der Unterseite nach oben. Anschließend falte erst die linke, dann die rechte Seite zur Mitte. Sind die Ärmel länger, falte diese an den Nähten nach hinten. Nun rolle das Shirt von oben nach unten auf und befestigen die Rolle mit dem zuvor umgeklappten Stück am Boden.

Bei Jeans und anderen Hosen gehe ähnlich vor: Falte die Hose der Länge nach, sodass die Beine faltenfrei übereinander liegen. Dann falte die Hose in der Mitte und rolle sie von unten auf.

Auch Kleider kann man so verstauen

Auch Kleider können Sie auf diese Weise platzsparend verpacken: Lege das Kleid mit der Vorderseite nach unten hin, falte die Ärmel entlang der Nähte nach hinten, sodass eckige Seiten entstehen. Dann falte das Kleid horizontal an der Taille oder in der Mitte und rollen es von oben nach unten so fest und sauber wie möglich auf.

Und was ist mit den Schuhen? Diese sollten idealerweise in den Ecken des Koffers oder unter der Kleidung platziert werden, um den Platz optimal zu nutzen.

Zum Schluss noch ein digitaler Tipp für die Generation Smartphone: Es gibt mittlerweile zahlreiche Apps, die Ihnen dabei helfen können, den Koffer optimal zu packen. Sie bieten passende Checklisten für jede Reiseart und Wetterlage und sorgen so dafür, dass Sie nichts Wichtiges vergessen.

Mit diesen Tipps und Tricks sollte dem nächsten Urlaub und dem Kofferpacken nichts mehr im Wege stehen. Gute Reise!